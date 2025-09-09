¡Bestial! Cinco goles de Haaland y humillante 11-1 de Noruega a Moldavia

Erling Haaland sigue destrozando todos los registros que se le ponen por delante. El delantero del Manchester City volvió a exhibir su poder goleador en la fase de clasificación para el Mundial 2026, esta vez con la camiseta de Noruega. En Oslo, ante Moldavia, firmó una actuación de esas que se recuerdan: cuatro goles en apenas 55 minutos y cinco en total guiar a su selección hacia una contundente victoria por 11-1.

El encuentro comenzó con un ritmo vertiginoso, y pronto quedó claro que Haaland estaba decidido a dejar su huella. A los once minutos ya había duplicado la ventaja noruega, demostrando su instinto depredador dentro del área. No tardó en completar un nuevo hat-trick antes del descanso, y tras la reanudación añadió un cuarto tanto para redondear una noche mágica.

ROMPIENDO TODOS LOS RÉCORDS

Cada balón que tocaba parecía acabar en la portería moldava, con la defensa rival incapaz de contener a un jugador que, con solo 25 años, ya se mueve en cifras históricas. Además de marcar, el '9' del City ya había asistido a Myhre para que este abriera la lata del encuentro. Martin Odegaard, con el quinto tanto, completó el 6-0 parcial que ostentaban los de Solbakken pasada la hora de partido. Un hat-trick de Thelo Aasgaard ponía las cosas con números aún más escandalosos, previo descuento moldavo para el 9-1 que Erling quiso ampliar aún más: doble dígito con su tanto a pase de Ryerson y humillación histórica. Aasgaard completó su póker particular y puso la cereza con el 11-1 final.

Los números hablan por sí solos. Con este repóker, Haaland alcanza los 48 goles en 45 partidos internacionales, lo que significa que mantiene un promedio superior a un gol por encuentro con Noruega. Su constancia es abrumadora: ha marcado en los últimos ocho compromisos de la selección dirigida por Ståle Solbakken, sumando 20 tantos en apenas 14 apariciones recientes. Es un ritmo goleador propio de épocas irrepetibles, que coloca al nacido en Leeds como uno de los delanteros más demoledores del panorama mundial.

Noruega, que sueña con volver a disputar un Mundial tras más de dos décadas de ausencia, se agarra a la inspiración de su estrella. Con pleno de victorias en el grupo clasificatorio y un liderato sólido, la ilusión crece en un país que siempre ha soñado con ver a su generación dorada -con Haaland y Odegaard a la cabeza- dar un paso al frente. De momento, es el único líder del Grupo I con 15 puntos, seis más que Italia, segunda clasificada. Moldavia, colista, sigue sin sumar unidades.