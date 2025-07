Gyökeres: "¿Kane, Lewandowski y Halaand? Estoy en la mesa de los mejores delanteros del mundo"

Viktor Gyökeres es uno de los nombres propios del mercado de fichajes. El delantero sueco quiere salir a toda costa del Sporting CP y está tensando la cuerda al máximo para poner rumbo a la Premier League, concretamente al Arsenal de Mikel Arteta.

A la espera de poner fin a esta hostil situación, el 'killer' ha concedido una extensa entrevista a 'L'Équipe' para repasar su última temporada, su posible salida este verano del club portugués y las diferentes vivencias que ha tenido en su carrera.

Gyökeres, molesto con el Sporting / X

En primer lugar, Gyökeres explicó cómo se ha convertido en una auténtica estrella del fútbol: "La clave fue volver a jugar como de niño. Al principio de mi carrera, me distraía. Al dejar de darle tantas vueltas al campo, mi fútbol se volvió más directo e instintivo. Esta obsesión por el gol, que siempre he tenido, vuelve a ser la esencia de mi juego. No pienso en nada más que en marcar y ganar".

"Soy un goleador desde que empecé a jugar al fútbol. Mi ídolo absoluto era Zlatan (Ibrahimovic), el mejor jugador de Suecia. Aquí todos lo admirábamos. Me inspiró muchísimo. Como él, siempre he marcado muchos goles. Me encantaba oír el sonido de las redes", agregó.

El internacional con Suecia también se pronunció sobre su alto nivel de estas últimas temporadas. "Lo único que me sorprende es ver todo lo que pasa a mi alrededor, los elogios que recibo, pero siempre supe que era capaz de hacer lo que hago en el campo. Alcanzar este nivel no me sorprendió. Está claro que hoy tengo un nuevo estatus. Le debo mucho al Sporting de Portugal", señaló.

Asimismo, Viktor Gyökeres expresó que le costó aceptar la marcha de Rúben Amorim al Manchester United: "Fue un shock. Ver a tu entrenador marcharse a mitad de temporada cuando no habíamos perdido ni un solo partido fue algo que nunca había vivido. Teníamos muchos partidos por jugar, fue una auténtica sorpresa. Pero entiendo perfectamente su decisión, y todo el equipo también, no hubo resentimientos".

El propio nueve sueco se puso en el mismo nivel que delanteros como Harry Kane, Robert Lewandowski o Erling Haaland. "Es difícil clasificarme, pero sí, estoy en la misma mesa que ellos. Son jugadores extraordinarios, al máximo nivel durante muchos años, que han demostrado mucho más que yo. Por mi parte, debo demostrar que soy capaz de mantener este rendimiento temporada tras temporada. Estoy convencido de que lo que conseguí en el Sporting de Portugal lo puedo conseguir en cualquier sitio. Aún no habéis visto lo mejor de Gyökeres", manifestó.

Por último, Gyökeres desveló el secreto de su celebración imitando la máscara del personaje ficticio Bane: "Fue durante el Mundial de 2022. Suecia no se clasificó, así que me fui de vacaciones con unos amigos. Me dijeron que estaban hartos de verme cambiar mi celebración con cada gol, que tenía que encontrar la mía, mi celebración personal. Después de un tiempo, probé esta. A todos les encantó. Desde entonces, la he hecho con cada gol".