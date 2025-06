Gyökeres se harta: salida inminente, 'borrada' del Sporting y lío con su precio

Viktor Gyökeres por aquí... Viktor Gyökeres por allá... El futuro del delantero sueco empieza a cansar un poco. Manchester United, Arsenal, Juventus, Al Hilal o Atlético de Madrid son solo algunos de los pretendientes que tiene.

Lo que parece más que claro es que en el Sporting CP no continuará y dejará una buena millonada en el José Alvalade. Por lo menos, así lo hace pensar su último movimiento en redes sociales. Se viene un buen 'culebrón' veraniego.

El internacional con Suecia se ha convertido en una auténtica máquina de marcar goles. Rúben Amorim apostó por él en el verano de 2023, pidiendo al Sporting CP su fichaje para traerlo a Lisboa procedente del Coventry City. Por ello, el luso lo está llamando a diario para convencerlo, según la información de Fabrizio Romano.

Muchos pretendientes

El entrenador del Manchester United quiere que su hombre gol en Portugal desembarque en Old Trafford. Una opción que, a priori, parecía imposible teniendo en cuenta que el cuadro red devil no jugará competición europea. Sin embargo, en Inglaterra aseguran que eso no limita las opciones de que el futbolista de 27 años sea la estrella del Teatro de los Sueños la temporada que viene.

Gyökeres podría reencontrarse con Amorim en Old Trafford / EFE

No obstante, Fabrizio Romano asegura también que Juventus y Al Hilal han contactado con el jugador en las últimas 48 horas para conocer su situación, después de que el Arsenal esté tanteando su llegada mientras avanza también con el fichaje de Benjamin Sesko. Por parte del Atlético de Madrid, el ariete es una de las prioridades de Simeone.

De momento, el jugador, más allá de filtrar a la prensa alguna posible preferencia, no ha dado más pistas sobre su próximo equipo, aunque todo apunta a que sí saldrá del Sporting CP este verano. El jugador sueco ha borrado todo rastro del equipo lisboeta en su cuenta de Instagram personal, una decisión que, en medio de los rumores sobre su marcha, ha cobrado aún más relevancia. Parece más que claro que ya tiene las maletas hechas.

Problemas con el precio

Su precio, también por descubrir. Según aportó A Bola, el delantero consiguió pactar con el Sporting CP una salida este mismo verano por debajo de los 100 millones de euros que estipula su cláusula de rescisión. Con contrato hasta el 30 de junio de 2028, quería cambiar de aires antes y rebajó el precio de su marcha a una cifra entre los 65 y los 75 millones de euros. En caso de que la puja por su fichaje estuviese entre varios equipos, como es el caso, iba a ser el propio jugador quien podría decidir su destino.

Gyökeres conquistó un doblete con el Sporting / X

No obstante, Record explica que el Sporting CP ahora quiere 80 millones de euros por su salida, una petición que rompería el acuerdo inicial. La situación, que ha enfurecido al jugador, explicaría su 'rebote' en Instagram. De momento, solo queda esperar a quién consigue convencer al jugador con llamadas diarias y artes seductoras de todo tipo. El culebrón va avanzando lentamente.