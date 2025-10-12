Gündogan sale en defensa de Wirtz

Florian Wirtz no está teniendo el inicio de temporada que esperaba. No lo estaba siendo con el Liverpool, pero ahora tampoco con Alemania está siendo capaz de elevar su nivel. Las críticas se multiplican, las dudas acerca de su fichaje -el más caro de la historia de la Premier League- crecen... pero el mediapunta también cuenta con un grupo de defensores que no ponen en duda su calidad a pesar de su cuestionable estado de forma.

Uno de ellos es Ilkay Gündogan, excompañero de selección de Wirtz en Alemania. A pesar de que el centrocampista ya no forma parte del día a día del equipo de Nagelsmann, su compromiso lo lleva a ejercer de líder desde la distancia para echar un cable a quienes lo necesiten. Y Florian Wirtz es uno de ellos.

Gündogan pide paciencia con Wirtz

En una entrevista a BILD, el centrocampista ha invitado a tener paciencia con el mediapunta tras su llegada a Inglaterra procedente del Bayer Leverkusen: "No es culpa de Flo que haya costado tanto", ha recordado Gündogan. "Es comprensible que la gente espere mucho de él. Sin embargo, he leído que, en todas las competiciones, ningún jugador de la Premier League ha creado más ocasiones que Florian", puntualiza.

Y el teutón, ahora en el Galatasaray, está en lo cierto; según estadísticas de OPTA, ningún jugador en Inglaterra ha generado más "asistencias esperadas" en todo el campeonato. Es por ese motivo que Gündogan aboga por mantener la calma con el jugador: "Me gustaría ver un análisis más profundo, no solo centrarse en asistencias y goles. Quien no vea la excepcional calidad de Flo, no entiende mucho de fútbol. Decir que ya fue un fichaje fallido es una exageración".

A pesar de ser un jugador excepcional, Gündogan admite que a Wirtz puede estar pesándole la presión de las críticas: "Estoy seguro de que los goles y las asistencias llegarán muy pronto. Ningún jugador ni persona en este mundo puede bloquear por completo tanto ruido; siempre te pasa factura", admitió. "Creo que Florian, como ser humano y dado su inmenso talento, superará esta etapa. Eso también sería fundamental para la selección alemana. Personalmente, no tengo muchas dudas y lo veo solo como cuestión de tiempo".