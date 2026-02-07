Guirassy sostiene la presión sobre el Bayern

La convicción crece sin límites en el Borussia Dortmund, de pronto en la pugna por la Bundesliga cuando parecía imposible, a tres puntos del Bayern Múnich pendiente de su partido dominical contra el Hoffenheim y ganador incluso ante el Wolfsburgo en un partido que pudo perder, pero ganó de repente.

La pegada fue la diferencia. Generalmente lo es en el fútbol actual. Amoura falló y falló en el otro área para frustración del Wolfsburgo, Guirassy sólo necesitó un remate, allá por el minuto 87, cuando no había ni rastro de ocasiones del segundo de la clasificación, para anotar el 1-2 para el conjunto amarillo, vencedor de sus últimos cinco duelos ligueros.

Asustado inicialmente con la primera de las muchas ocasiones de Amoura, que resolvió fatal en el uno contra uno frente al portero, el equipo amarillo se apropió de toda la primera parte. Pase a pase, metro a metro, encerró minuto a minuto en su área al conjunto local, que lo soportó hasta más allá de la media hora.

Cierto que no fue una cantidad ni siquiera apreciable de ocasiones del equipo de Niko Kovac, pero la sensación era opresiva para el Wolfsburgo, que recibió el 0-1 en el minuto 38 a balón parado. La estrategia la inició Ryerson con un córner perfecto al primer palo y la culminó Brandt, con el cabezazo esperado y ensayado para dar ventaja al Dortmund.

El panorama era alentador para el equipo visitante, antes con un remate al larguero y después dominador absoluto, a la espera del segundo tanto, en el tramo desde el gol hasta el descanso, pero su regreso no fue tan concluyente, expuesto de repente a la reacción del Wolfsburgo, que también acertó a balón parado, con múltiples recursos.

El mejor de todos es el lanzador. La falta que ejecutó Arnold fue el centro que imagina cualquier rematador en el mejor de sus sueños. El testarazo también estuvo a la altura, de Koulierakis. Impactó de lleno con el balón, al que propulsó con suma potencia sobre el marco de Kobel. Al portero le dio tiempo a sacar la mano izquierda, incluso a tocarla, pero a nada más, doblada su mano y vulnerados sus reflejos por la fuerza tan cerca del remate.

Otro partido distinto, entre la presión del Dortmund. La ‘nueva’ Bundesliga que ha aparecido inesperadamente en su horizonte exige más y más victorias. No hay posibilidad ninguna de competir el título con el Bayern si su hoja de servicios de aquí al final no está prácticamente repleta de triunfos o si su segundo tiempo es como el de Wolfsburgo.

De no ser por la increíble falta de pegada de Amoura, el Dortmund habría perdido por dos o más goles desde la reanudación. Hasta tres ocasiones dispuso el atacante, dos fuera y una frente a Kobel, al que le bastó con aguantarlo para frustrar la oportunidad de su adversario, que encontró demasiado espacio a la espalda de la defensa formada por Sule, Anton y Nico Schlotterbeck, cuyas salidas al fuera de juego eran una invitación para él.

Amoura dispuso de ocho tiros, cuatro entre los tres palos. No aprovechó ninguno. Tampoco logró el gol su compañero Lovro Majer. El larguero repelió su cabezazo con Kobel completamente batido y con el Dortmund lejos de la victoria. Era más perceptible el 2-1 del Wolfsburgo que el 1-2 suyo, pero fue al revés, a través de un golazo. Pura efectividad.

Noticias relacionadas

El gol fue de Guirassy, con un tiro raso con la derecha, pero el mérito es de Nmecha, que se atrevió a avanzar, romper línea, con el balón pegado al pie, con un avance que descentró a la zaga local. Conectó con Fabia Silva en una pared que el centrocampista dejó pasar para el remate del delantero. Su única ocasión. El gol de la victoria. Es fútbol.