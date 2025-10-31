Guirassy da fuelle al Dortmund antes de visitar al City

El Borussia Dortmund se impuso este viernes por 0-1 al Augsburgo gracias a un gol de Sehoud Guirassy en el minuto 37 de un partido muy equilibrado y con poco fútbol.

El Dortmund se encontró el gol de la victoria poco antes del descanso gracias a una jugada desafortunada de la defensa del Augsburgo, que, hasta ese momento, había logrado mantener a su rival lejos de su portería y había convertido el partido en una sucesión de duelos individuales.

La jugada del gol la inició Waldemar Anton, que intentó meter un pase al área a Serhou Guirassy desde la mitad del campo. Matsima cortó el pase de Anton de cabeza, pero el balón pegó en el cuerpo de su compañero Massengo y cayó a los pies de Guirassy, que definió dentro del área.

Era el primer disparo a puerta del Dortmund en un partido en el Augsburgo parecía haber impuesto lo que quería su entrenador, Sandro Wagner, que afrontó el duelo bajo presión tras el 6-0 encajado en la jornada pasada ante el Leipzig y la eliminación en la Copa de Alemania a manos del Bochum, equipo de la segunda categoría.

La principal crítica a Wagner es que apuesta por un juego demasiado ofensivo para un equipo con una plantilla como la del Augsburgo que le penaliza en defensa.

Wagner pareció atender a sus críticos y mostró un planteamiento destinado ante todo a impedir que el Dortmund desarrollara su juego de combinación.

Hasta el momento del gol de Guirassy podía decirse incluso que el Augsburgo había jugado mejor, controlando los intentos del Dortmund y lanzando algunas acciones ofensivas. Sin embargo, ninguno de los dos equipos había llevado verdadero peligro a la portería contraria.

El gol no llevó a que el Dortmund tuviera más espacios para atacar y en la segunda parte fue el Augsburgo el equipo que estuvo más cerca del área contraria.

En el minuto 71 Jobe Bellingham, con una barrida en el último instante, evitó un remate de Rexbecaj desde una posición excelente.

El Dortmund, sin embargo, logró conservar el 0-1 hasta el pitido final.