'Guiño Mundial' de Neymar: "Ancelotti, ayúdame..."

Neymar Jr. sale de una para meterse en otra. Si su convocatoria con la 'Canarinha' para disputar el Mundial 2026 no estaba suficientemente en duda, su último contratiempo físico deja todavía más en el aire su presencia en la que sería su cuarta Copa del Mundo.

Después de ser sometido a dos cirugías de metatarso, el Dr. Rodrigo Lasmar focalizaría su atención en la rodilla izquierda del brasileño. De esta forma, Ney viajó a Belo Horizonte el pasado domingo para que el médico de la Seleçao le realizase una artroscopia para aliviar la lesión de menisco que tanto le amargó estos últimos meses.

Pese al incesante dolor, el exfutbolista de Barça y Paris Saint-Germain fue vital en el resurgir de un Santos que ocupa la duodécima posición del Brasileirão - ya fuera del descenso -: anotó cinco goles y dio una asistencia en los últimos cuatro compromisos del Peixe.

-FOTODELDÍA- GR5330. RAYÁN (CATAR), 09/12/2022.- Neymar (i) de Brasil llora tras perder en la serie de penaltis hoy, en un partido de los cuartos de final del Mundial de Fútbol Qatar 2022 entre Croacia y Brasil en el estadio Ciudad de la Educación en Rayán (Catar). EFE/ José Méndez / José Méndez / EFE

Pues bien, tras esa cirugía artroscópica, Neymar permanecerá de baja y no podrá volver a los terrenos de juego hasta principios de febrero. Hasta aquí, todo el orden. La incógnita, no obstante, es: ¿con qué equipo lo hará? Su contrato con el club de sus amores vence el próximo 31 de diciembre y, aunque se prevé que firme una extensión de seis meses, la incertidumbre no cesa.

Neymar fue sometido a una artroscopia / @neymarjr

Mensaje a 'Carletto'

Ney rompió su silencio para enviar un mensaje a su seleccionador, Carlo Ancelotti: "Ancelotti lo ha ganado todo y sabe cómo gestionar a los grandes jugadores", deslizó el astro brasileño. Es el único título que se le resiste y, para estar en la cita que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México, necesita disciplina y compromiso con una 'Canarinha' que vivió un cambio de ciclo tras las decepciones de Rusia y Qatar.

A sus 33 años, sabe Neymar que las lesiones se convirtieron en su mayor rival. Su ambición, eso sí, sigue intacta: “Vamos a hacer lo posible y lo imposible por ganar el mundial, os lo prometo. En julio podéis echarme toda la culpa a mí si no lo ganamos. Ancelotti hermano ayúdame por favor”, lanzó el brasileño en 'Tardezinha'.

Brasil aspira a volver a la cima más de dos décadas después; para Neymar, sería la última gran oportunidad de coronar su legado y saldar una cuenta pendiente.