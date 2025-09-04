¿Guerra en el vestuario del PSG? La respuesta que busca Luis Enrique está en la Atalanta

El Paris Saint-Germain arrancó la temporada como un rodillo. El equipo de Luis Enrique, que no tuvo ni un suspiro para descansar tras su participación en el Mundial de Clubes, levantó la Supercopa de Europa ante el Tottenham con una remontada espectacular y suma un sólido tres de tres en sus primeras jornadas en la Ligue 1. Pese a ello, hace escasos días, la prensa internacional amaneció con un teórico conflicto en el vestuario.

Medios de todo el mundo aseguraron que el último fichaje del equipo, Ilya Zabarnyi, central ucraniano del Bournemouth, mantiene una tensa relación con Matvéi Safonov, guardameta ruso del PSG. Los motivos no hace falta ni explicarlos. En guerra desde el 24 de febrero de 2022, la tensión entre Rusia y Ucrania es total, y antes ni siquiera de que coincidieran en París, ya se especuló sobre su posible encuentro.

El fútbol tiene que estar por encima de cualquier pensamiento político Luis Enrique — Entrenador del PSG

Luis Enrique fue preguntado al respecto, y no dudó en mencionar que "el fútbol tiene que estar por encima de cualquier pensamiento político”. Sin embargo, la polémica escaló notablemente tras una entrevista de Zabarnyi en Ucrania con 'Football 360'.

Ilia Zabarnyi posa por primera vez con la camiseta del PSG / PSG

El defensa ucraniano habló por primera vez como jugador del PSG sobre la guerra con Rusia, asegurando que "en mi país, una guerra a gran escalla lleva cuatro años en curso. Los rusos son los agresores que intentan en vano destruir la libertad y la independencia de Ucrania. La guerra continúa, y no mantengo ninguna relación con los rusos", declaró.

Zabarnyi también fue preguntado directamente por Safonov. “En cuanto a mi compañero de equipo, debo interactuar con él a nivel profesional en los entrenamientos y cumpliré con mis obligaciones hacia el club. Mientras la guerra continúe, apoyo plenamente el aislamiento total del fútbol ruso en el mundo”, añadió. Ambas, declaraciones que trascendieron a nivel mediático, pero que, de puertas para adentro, no preocupan al club.

Safónov se vistió héroe en la tanda de penaltis ante el Lens para avanzar a los dieciseisavos de la Copa de Francia / X

El técnico asturiano ya tiene al portero que quería (Lucas Chevalier) y está contento con Safonov como meta suplente. También con Zabarnyi, que costó 63 millones de euros, y solo ha necesitado unos pocos días para entender lo que le pide y convertirse en una pieza clave en la retaguardia. Pero por si aún hay alguna duda de si es posible que ambos mantengan una relación profesional cordial que no afecte al grupo, solo hace falta mirar a la Atalanta.

Miranchuk y Malinovskyi

Aunque actualmente ninguno sigue en la plantilla, en 2022, el ruso Aleksej Miranchuk (Atlanta United de la MLS) y el ucraniano Ruslan Malinovsky (Génoa), coincidieron en el vestuario del equipo de Bérgamo. Lejos de existir tensión o mal ambiente, forjaron una relación excelente. El ucraniano, que estaba antes en el club que el moscovita, se ofreció a ser su traductor mientras aprendía el idioma y fue un hombre clave en su adaptación a Italia.

Tiempo después, Matteo Pessina, jugador del equipo, dio más detalles sobre la gran relación entre ambos en una publicación de Instagram en contra de la guerra: "Los pueblos en guerra, en nuestro vestuario, tienen la cara de Ruslan y Aleksey. ‘Mali’ es un chico introvertido y fuerte. ‘Mira’ es la persona más buena que conozco, tímido y con mis mismas pasiones. El otro día, mientras la locura de la guerra empezaba, los dos se abrazaron en Zingonia. Y nosotros nos juntamos a ellos y seguiremos haciéndolo en este momento tan duro, que nos une como una gran familia”, escribió.