Guerra en el Eintracht de Albert Riera: "Gracias por nada"

El Eintracht de Frankfurt no vive tiempos de felicidad. Fuera de posiciones europeas para la próxima temporada tras otro empate ante el Stuttgart y con una racha de cinco partidos sin ganar, la afición no está contenta, y ha encontrado al culpable: Albert Riera.

El Deutsche Bank Park protestó con la gestión del técnico catalán mostrando varias pancartas antes de finalizar el partido. "Gracias por nada, Alberto", se leía, además de llevarse una sonora pitada cuando la megafonía mencionó su nombre.

Tras el partido, Riera quiso quitarle importancia a las críticas: "Es muy sencillo. Si no ganas, no eres lo suficientemente bueno. Y ese es mi trabajo. Mi trabajo es ganar, ser bueno. Así que lo acepto. Acepto las críticas: si no ganas, no eres lo suficientemente bueno; si ganas, eres el mejor del mundo. Así son las cosas".

Tras el encuentro también habló en 'Sky Sports' Markus Krösche, director deportivo del Eintracht, dejando dudas sobre su futuro: "Sin duda, no ha sido una etapa fácil para Albert con nosotros. Pero ahora no es el momento adecuado para hablar de asuntos de personal. Dedicaremos los próximos días a analizar la situación en su conjunto, y luego veremos".

Ante el VfB, fue precisamente Jonathan Burkardt el que convirtió los dos penaltis para evitar la derrota del Eintracht. La pasada semana, el delantero había insultado al técnico tras marcar en el partido ante el Borussia Dortmund. "Puta madre" le dijo durante la celebración, señalándose. Ambos también se encararon dentro del vestuario, y más tarde el jugador pidió perdón. Fue sancionado con 20.000 por parte del club.

No es el primer conflicto de Riera en el vestuario. Hace algunas semanas, el técnico explotó en rueda de prensa tras unos rumores sobre un nuevo episodio tenso con Burkardt. "Escribís tonterías. Esto no es un bar ni un circo, es un club profesional. Si no estáis 100% seguros, no escribáis. Hay veneno en el entorno, no en el vestuario”, dijo Riera ante los medios.

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Riera llegó al club el pasado mes de enero, pero no ha conseguido cumplir las expectativas ni los objetivos. Ha conseguido 16 puntos en 14 partidos, con solo 4 victorias en la Bundesliga. Varios medios en Alemania apuntan a que, tras estos episodios, el entrenador no continuará al frente del equipo la próxima temporada, a pesar de tener contrato hasta 2028.