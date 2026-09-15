Guerra abierta por el Balón de Oro

La carrera por el Balón de Oro ha comenzado, por lo que las campañas de los principales implicados se disparan. En este sentido, Kylian Mbappé fue el primero en reclamar el prestigioso galardón para sí mismo, al afirmar que "he hecho mucha historia en la competición más importante del deporte; es un buen año para ganar el Balón de Oro".

Por su parte, Lamine Yamal también afirmó merecerlo. "Mbappé y yo somos los mejores, pero lo merezco yo", afirmó el '10' azulgrana. Además, el FC Barcelona se ha posicionado de manera clara a favor de su estrella, con Hansi Flick y Joan Laporta afirmando que el de Rocafonda merece el premio. De hecho, el propio Rodri reconoció que el conjunto culé ha decidido hacer campaña por Lamine, aun cuando él mismo podría contar con alguna opción.

Por su parte, Ousmane Dembélé, que ya ganó en 2025, presentó su candidatura a la reelección sin levantar la voz: "Nunca fui un elegido. Pero he trabajado muy duro para ello. Y el año pasado fui recompensado... Este año veremos, yo estoy tranquilo. Siempre he sido de los que estaba al fondo de la clase trabajando duro, toda mi carrera así, nunca he dicho ni mu".

En este sentido, este martes, 'L'Équipe', del mismo grupo que France Football, el organizador de la gala del Balón de Oro (este año en Londres), ya ha dictado su veredicto. Según el medio francés, los favoritos son Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Leo Messi, Ousmane Dembélé y Harry Kane.

La portada de L'Équipe hoy, martes 15 de septiembre / L'Équipe

De esta manera, sorprende que otro de los grandes aspirantes, Harry Kane, haya decidido no hacer campaña de manera pública ni promocionarse para ganar el Balón de Oro 2026, según información de 'Touchline', aun cuando logró terminar la temporada con más goles y asistencias que cualquier otro contendiente.

En la temporada 2025/26, periodo de tiempo que se tiene en cuenta para otorgar el premio individual, Harry Kane rompió prácticamente todos los registros al sumar 76 goles y ocho asistencias entre todas las competiciones con Bayern de Múnich y la selección de Inglaterra, ganando la Bota de Oro por sus goles en Bundesliga y quedando solo por detrás del curso 2011-12 de Lionel Andrés Messi, en el cual el argentino perforó las redes en 82 ocasiones.

El delantero argentino de Barcelona, Lionel Messi, reacciona después de ganar el trofeo de Balón de Oro Francia Fútbol 2019 en el Teatro Chatelet de París. / AFP

Además, más allá de su rendimiento individual, el inglés se proclamó campeón de Copa, Liga y Supercopa alemanas, alcanzó las semifinales de la UEFA Champions League y se quedó con la medalla de bronce del Mundial. Sobre sus impresionantes estadísticas, el 'killer' inglés se mostró muy satisfecho en una entrevista para 'L'Équipe'. "Cuando dejas atrás esa marca, te encuentras en un terreno que solo han pisado Messi y Cristiano Ronaldo. Si lo he conseguido es porque, a diferencia de años anteriores, no he tenido ningún bache de rendimiento", afirmó.

Incluso, en la fecha de la conversación con el medio francés, la cual se produjo el 2 de junio, el ex del Tottenham sí admitió considerarse candidato. "Sin contar el Mundial, creo que merezco ganarlo. Los favoritos son los jugadores que llegaron a la final de la Champions y yo, pero no soy de los que pretenden exigir méritos. Intento que mi rendimiento en el campo hable por sí solo. Quizás sea un buen presagio para mí. Ganarlo en mi ciudad natal sería aún más especial", comentó.

Eso sí, que el propio Kane no se implique en la carrera por la distinción no significa que el Bayern de Múnich haya declinado hacer campaña por él. Así, el conjunto bávaro publicó un vídeo en redes en el que varios jugadores de su plantilla explican por qué el inglés merece el galardón. "Harry Kane se lo merece porque fue el mejor jugador del mundo la temporada pasada", afirma Michael Olise, mientras que Luis Díaz reafirma la postura: "Harry Kane lo hace todo. Marca, asiste, defiende. Fue uno de los máximos goleadores del mundo entero. Siempre quiere más y quiere que sus compañeros crezcan".

Otro de los que no se ha pronunciado sobre ello es Leo Messi, máximo ganador histórico del trofeo con ocho Balones de Oro y cuya actuación en la Copa del Mundo bien podría valerle ganar el noveno. Sin embargo, no se espera que el astro argentino se pronuncie, puesto que en ninguna de las anteriores ediciones en las que estuvo en la terna realizó ningún tipo de declaración para reclamar el trofeo.