Guendouzi explica la batalla campal del Lyon-Fenerbahçe: "Insultaron a mi madre y a mi familia"

El Fenerbahçe estará en la fase liga de la Champions League, pero su clasificación ante el Olympique de Lyon quedó completamente eclipsada por el grave enfrentamiento que se produjo después del partido.

El gran protagonista fue Mattéo Guendouzi. El centrocampista francés, con pasado en el Olympique de Marsella, fue uno de los principales objetivos de la afición del Lyon durante toda la noche. La rivalidad entre el conjunto lionés y el Marsella convirtió al futbolista en uno de los focos de atención desde el calentamiento, cuando llegó a responder a los silbidos y los insultos con un gesto obsceno dirigido a la grada.

La tensión no disminuyó durante el encuentro. Y, tras el pitido final, Guendouzi volvió a encender los ánimos. El futbolista celebró la clasificación delante de los aficionados locales, y esta provocación desencadenó la reacción de varios jugadores del Lyon y la situación se descontroló. Hubo aficionados que intentaron acceder al terreno de juego y, posteriormente, la tensión se trasladó hacia el túnel de vestuarios. En ese momento se produjo un enfrentamiento entre miembros de ambos equipos y cuerpos técnicos, con los miembros de seguridad intentando separar a los implicados.

La explicación de Guendouzi

Después del partido, Guendouzi defendió su comportamiento y aseguró que las provocaciones fueron una respuesta a los insultos que, según su versión, recibió durante todo el encuentro. El francés puso especialmente el foco en los ataques dirigidos contra su familia y criticó que nadie interviniera para detenerlos.

"¿El respeto? ¿Quieres provocar? ¡Es en ambos sentidos! Insultaron a mi madre y a mi familia durante 90 minutos, incluso más. Si después ni siquiera podemos celebrar como nosotros queremos, me parece una lástima", apuntó.

El centrocampista del Fenerbahçe fue todavía más contundente al explicar hasta qué punto le afectaron los insultos: "Sabéis cuando tienes a 60.000 personas insultando a tu familia, a tu madre, a tus hijos y nadie, ni siquiera del cuerpo arbitral, les dice que se callen. Afecta".

Guendouzi también comparó la situación con lo que, según él, ocurriría en Francia cuando los aficionados sobrepasan determinados límites: "Sé que en Francia, si pasa este tipo de cosas, hay un momento en que se para y se pide que paren".

El francés, además, reivindicó su vínculo con el Marsella y justificó sus celebraciones pese a saber que iban a provocar una reacción en el estadio del Lyon: "Todo el mundo sabe que soy del Marsella y nunca lo he escondido. Si ellos provocan, la provocación debe ser en ambos sentidos".

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El Fenerbahçe, en cualquier caso, logró su objetivo deportivo y regresará a la fase liga de la Champions después de una eliminatoria marcada por la tensión. Ahora, los incidentes posteriores al encuentro quedarán bajo el análisis de los organismos disciplinarios correspondientes.