Guardiola sorprende con el futuro de Bernardo Silva

El futuro de Bernardo Silva vuelve a situarse en el centro del mercado europeo. A sus 31 años y con contrato hasta el próximo 30 de junio, el centrocampista portugués afronta un verano clave en el que, por ahora, todo apunta a que no renovará con el Manchester City. En este contexto de incertidumbre, distintas voces dentro del club incluso han deslizado la posibilidad de una despedida cercana, alimentando las dudas sobre su continuidad en el Etihad.

La importancia de Bernardo en la era de Pep Guardiola ha sido capital. Durante nueve temporadas, el exjugador del AS Monaco se ha consolidado como una pieza imprescindible en el engranaje ‘skyblue’ y ha sido fundamental en la consecución de todos los grandes títulos del club, incluida la histórica Champions League. Su polivalencia, inteligencia táctica y capacidad para rendir en cualquier escenario le han convertido en uno de los futbolistas más valorados por el técnico catalán.

Bernardo Silva del Manchester City en acción durante el partido de la UEFA Champions League ante el Real Madrid / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

Ese rendimiento sostenido en la élite ha despertado el interés de varios gigantes europeos en los últimos mercados. Entre ellos destaca el FC Barcelona, que vuelve a situar a Bernardo Silva como una opción de mercado, aunque en un escenario lleno de dudas. El portugués vería con buenos ojos recalar en el Camp Nou cuando finalice su contrato, pero en el club azulgrana existen debates internos sobre la conveniencia de su fichaje.

Su edad y, sobre todo, la acumulación de talento joven en posiciones similares dentro de la plantilla generan incertidumbre sobre su encaje real en el proyecto deportivo. Así, el Barça se encuentra en una auténtica encrucijada: valorar la oportunidad de incorporar a un futbolista de primer nivel a coste cero o priorizar la apuesta por jugadores ya consolidados en su esquema.

Bernardo Silva, el último baile del jugador favorito de Guardiola / Perform

En medio de todas estas especulaciones, Guardiola salió al paso este viernes en rueda de prensa para rebajar el ruido en torno al futuro del jugador. El técnico del Manchester City puso en entredicho la supuesta salida de Bernardo en el próximo mercado veraniego y aseguró que no ha recibido ninguna comunicación al respecto.

"No sé nada. Hace un mes dije que si pasaba algo me lo tenía que decir. Y aún no sé si se ha decidido. Le dije de broma que me merecía ser el primero en saberlo, pero no me lo ha dicho, así que no sé qué está pasando", dijo este viernes en rueda de prensa el técnico español.

Durante su comparecencia, centrada en gran parte en elogiar al futbolista, Guardiola volvió a poner en valor su impacto en el equipo: "No es el más alto, no es el más musculoso, ni va a marcar 50 goles o dar 50 asistencias por temporada. Pero el sueño de todo entrenador es tener un jugador que pueda jugar en todas las posiciones excepto en la del portero. Eso quiere decir que eres un jugador muy inteligente. Todos sus entrenadores te van a decir que le aman porque competitivamente es increíble. Siempre tiene ese fuego dentro de él. En los malos momentos y en los escenarios más grandes, siempre va a estar ahí. En los partidos más importantes, no va sobre jugar bien o mal, va sobre ser tú mismo y no tener miedo. Él lo ha demostrado desde el primer día que llegó del Mónaco", aseveró.

Bernardo Silva podría dejar el Manchester City el 30 de junio / EFE

El técnico catalán, pese a su deseo de continuidad, dejó claro que la decisión final dependerá del propio jugador: "Ha sido un fichaje impresionante para nosotros. Amo este club y me encantaría que se quedara y acabara su carrera aquí, pero no lo sé. Es su decisión", indicó.

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Mientras tanto, Bernardo sigue centrado en el presente competitivo. El portugués ya ha levantado una Copa de la Liga esta temporada y, aunque el City cayó eliminado en la Champions, el equipo sigue vivo en las semifinales de la FA Cup y mantiene la pelea en la Premier League, donde intentará recortar los siete puntos de desventaja respecto al Arsenal FC en las últimas jornadas. Su futuro, sin embargo, sigue siendo una incógnita.