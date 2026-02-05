Guardiola pide un cambio de reglas: "No entiendo por qué Guéhi no puede jugar"

El Manchester City liquidó las semifinales de la EFL Cup ante el Newcastle en apenas 45 minutos. Con un doblete de Marmoush y un tanto de Reijnders, los de Guardiola ampliaron el global a un contundente 5-0. Un gol anecd´ptocp de Elanga en la segunda parte acabó de certificar el billete de los 'citizens' a Wembley el próximo 22 de marzo ante el Arsenal.

Pese a la alegría por la clasificación, Pep Guardiola no pudo contar con Marc Guehi, uno de sus grandes fichajes de invierno. La normativa de la competición dicta que un jugador debe estar inscrito antes del partido de ida de las semifinales para poder participar en la vuelta o en la final. El City jugó en St. James' Park el 13 de enero y el central inglés no aterrizó oficialmente hasta el día 19.

Una regla que el técnico de Santpedor no termina de entender: "Ojalá podamos convencer a la Carabao Cup de que Marc juegue la final. No entiendo por qué no puede. Pagas mucho dinero por un jugador y no puede jugar por una regla que se me escapa. Ojalá la cambien".

El calendario marca la diferencia

Antoine Semenyo, que llegó el 9 de enero, sí pudo estar en la ida y, por tanto, no tiene problemas para seguir compitiendo. "Antoine llegó antes del primer partido y pudo jugar. Pero ahora viene la final... ¿Por qué no iba a jugar Guehi? Es nuestro jugador, le pagamos el sueldo", insistió Pep.

Guardiola ha confirmado que dará batalla en los despachos, aunque no es precisamente optimista: "Le he dicho al club que tienen que preguntar. No entiendo por qué no puede jugar una final en marzo cuando ya lleva meses con nosotros. Aun así, ya anticipa una respuesta de la EFL: "No. Pero lo intentaremos".

Curiosamente, el City ya se ha visto favorecido por un cambio reciente en el reglamento. Esta temporada se eliminó la restricción que impedía a un futbolista jugar la Carabao con dos equipos distintos en una misma edición. Gracias a eso, tanto Semenyo como Max Alleyne pudieron participar en las semifinales tras haber jugado previamente con el Bournemouth y el Watford respectivamente.

La EFL no lo autorizará

Pese a todo, según apunta el diario 'The Times', la EFL negará cualquier petición de cambio, ya que el organismo ya cambió sus reglas de cara a esta temporada para que un jugador que ya hubiera jugado en un club, como es el caso de Guéhi con el Palace, pudiera competir para otro la misma temporada, pero se especificó que para estar disponible de cara a la final, o a la vuelta de semifinales, su fichaje se tendría que completar antes del partido de ida o del cierre de mercado, lo que antes ocurriera.