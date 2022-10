Guardiola: "Kevin de Bruyne no está ni cerca de su mejor nivel"

Pep considera que aún tiene mucho que dar y margen de mejora en el equipo El belga consiguió ser el tercero en el Balón de Oro por detrás de Benzema y Mane

El entrenador catalán insistió en que De Bruyne no está cerca de su mejor momento con el equipo citizen, pese a la victoria 3-1 de los de Guardiola contra el Brighton.

El técnico elogió el gol magistral en la victoria de su equipo en el Etihad, pero considera que tiene mucho más que aportar al conjunto citizen. “Kevin puede ser mejor. No está jugando a su máximo nivel, todavía no. Hizo un gol fantástico pero no está jugando a su mejor nivel", explicó.

También añadió que "Él lo sabe. No tengo que decírselo. No es perfecto, lo sabe. Hablé con él. El gol fue sobresaliente".

Guardiola dejó otros titulares como “Felicitaciones a mis jugadores porque sé lo difícil que fue. Lo dije ayer y en el descanso, sabíamos lo difícil que podía ser este partido pero al final lo logramos”.

En el encuentro de este sábado, de Bruyne consiguió marcar el tercer tanto en el minuto 75. Los otros dos goles los completó la estrella del equip de Pep, Erling Halaand.

Este resultado permite al City volver a ganar después del partido con derrota contra el Liverpool de la semana anterior.