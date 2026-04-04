Guardiola invita a otra copa: el City hace historia y destroza al Liverpool

Definitivamente, es el Manchester City de las copas. Tras el descalabro en la Champions, los pupilos de Pep Guardiola hicieron un 'reset' y conquistaron la Copa de la Liga ante nada menos que el líder de la Premier, el Arsenal de Mikel Arteta. El preparador catalán agrandó su figura y el equipo cogió confianza de cara al otro título que puede levantar este curso: la FA Cup. El rival a batir, un Liverpool que empezó bien pero se fue diluyendo con el paso de los minutos hasta encajar una sonrojante goleada en el Etihad Stadium (4-0).

Bajo la atenta mirada de una leyenda como Sir Alex Ferguson, fueron los mancunianos de menos a más para meterse el billete a las semifinales en el bolsillo. El cuadro 'red' salió valiente, con ganas de manejar el balón, pero le faltó pisar más área rival. Ekitiké, con un disparo desviado, y Salah, que no tuvo su día, firmaron las ocasiones más claras.

Haaland vale por tres

El encuentro parecía no tener dueño... hasta que Virgil van Dijk se equivocó al cometer penalti sobre O'Reilly. Combinó el City en una baldosa y el neerlandés trabó por detrás al canterano cuando se estaba girando. El lanzador fue el de siempre: un Erling Haaland que no perdonó. El noruego, que enloqueció en su celebración, nos tenía algo más reservado.

Ya en el añadido, culminó una gran jugada iniciada por la dupla Cherki-Semenyo. El ex del Bournemouth ganó línea de fondo y, Haaland, en el primer palo, se impuso a Konaté y puso la testa para batir a un Mamardashvili que aún no era consciente de la que le iba a caer.

En la reanudación, la reacción del Liverpool fue tan efímera que el Etihad festejaba el 3-0 de Semenyo en el 50'. Cherki inventó y el ghanés, con una picadita sutil, puso el resto.

Haaland, inconformista como el que más, puso la guinda a la eliminatoria con un hat-trick. No marcaba tres goles en un mismo partido con la elástica 'skyblue', por cierto, desde agosto de 2024. Para colmo, Trafford, que aprovechó su oportunidad, le paró un penalti a Mohamed Salah que hubiese supuesto el 4-1.

Guardiola, un espectador más

A Pep Guardiola no le quedó otra ver - y sufrir - a los suyos desde la grada. Vio la sexta amarilla de la temporada en la eliminatoria de quinta ronda ante el Newcastle y, por tanto, debía cumplir dos partidos de suspensión. La sanción, aplicable para competiciones domésticas, empezó en el partido liguero contra el West Ham antes del parón y terminó hoy. Pepijn Lijnders y Kolo Touré, sus manos derechas, se turnaron para dar instrucciones a sus pupilos.

Como no podía ser de otra forma, vivió el choque con la intensidad y efusividad que tanto le caracterizan. Pasó de la incredulidad ante la pena máxima no señalada por Michael Oliver sobre Cherki al alivio y la alegría tras el primer tanto de Erling Haaland. El segundo del noruego, por cierto, le pilló bajando a vestuarios.

De récord en récord

El Manchester City se sacó un peso de encima. El Liverpool, su máximo rival estos últimos años, le había comido la tostada en cada uno de sus últimos cuatro enfrentamientos en la FA Cup.

Noticias relacionadas

Con este triunfo, además de imponer miedo a sus contrincantes, logra acceder a su octava semifinal consecutiva de la competición - ampliando su propio récord con Pep al mando, siete seguidas -, completa un nueve de nueve en cuartos de final con el técnico catalán y agranda su asombrosa racha de 31 victorias en 32 partidos de la FA Cup (que no fueran semifinales o finales) desde la temporada 2017/18.