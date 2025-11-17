Guardiola, enfurecido con el Leverkusen ante la falta de minutos de Echeverri

No está siendo para nada fructífera la cesión de Claudio Echeverri, una de las mayores promesas argentinas del mundo del fútbol, al Bayer Leverkusen.

El 'diablito' fichó por el Manchester City procedente del River Plate en enero de 2024 a cambio de 18'5 millones de euros, en una operación similar a la de Julián Álvarez. El City se adelantó a varios equipos europeos, entre ellos el Madrid, que pujaban para hacerse con la nueva joya.

Debutó con los de Pep a finales de la temporada pasada, aunque ya se le preveía un papel muy reducido en el primer equipo. Por su temprana edad (todavía 19 años) y la necesidad de adaptarse y contrastar su nivel en Europa, el club decidió buscarle una cesión.

A pesar de que no sobraban los pretendientes, desde Manchester priorizaban que siguiera el camino de su compañero Vitor Reis, cedido al Girona, también del City Group. Pero Echeverri prefería probar suerte en un grande de Europa con presencia en competiciones continentales.

Echeverri se queja de una acción desperdiciada de Grimaldo / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

La Roma fue uno de los clubes más interesados pero finalmente el mediapunta se decantó por el Bayer Leverkusen, que en ese momento parecía el paso ideal para ganar experiencia. Además, su perfil de mediocampista ofensivo se veía como un posible relevo a corto plazo de Florian Wirtz, que acababa de fichar por el Liverpool.

Sin embargo, el papel del de Resistencia ha sido más bien testimonial: apenas 240 minutos repartidos en ocho partidos y solo tres titularidades. En siete encuentros ni siquiera se ha quitado el peto. Curiosamente, todos los partidos que Echeverri ha visto completos desde el banquillo han terminado en victoria del Leverkusen, mientras que los cuatro en los que participó acabaron en empate o derrota.

En la Champions, la situación ha sido similar, aunque rompió este 'anti-amuleto' en la victoria frente el Benfica justo antes del parón de selecciones. El resto, empates ante Copenhague y PSV, y la dura derrota en casa ante el PSG por 2-7, todos con el argentino sobre el césped.

'Bild' desveló que la situación ha molestado a Pep Guardiola por cómo se está desarrollando la cesión, y la directiva del City ya se plantea repescarlo en enero ante su escasa participación. Ambos clubes podrían reunirse para tratar el tema cuando se enfrenten en el Etihad el próximo 25 de noviembre.