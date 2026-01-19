Guardiola, el césped artificial y las auroras boreales en Bodø: "Con una copa de vino, mucho mejor"

El Manchester City podría dejar prácticamente sentenciada su clasificación para los octavos de final este martes. El conjunto de Pep Guardiola viaja a Noruega para enfrentarse a un Bodø/Glimt que todavía no conoce la victoria en esta Champions League. No será tarea fácil para los 'cityzens' sumar los tres puntos lejos de Mánchester, sobre todo teniendo en cuenta la plaga de lesiones que sufre el equipo y las condiciones del terreno de juego, con césped artificial.

Sobre todo ello se pronunció este lunes Pep Guardiola, que compareció en rueda de prensa minutos después de anunciarse el fichaje de Marc Guéhi. “Es un central de primer nivel, ha jugado con la selección nacional. Quiero dar mis agradecimientos personales al club”, fueron las primeras palabras del catalán. “Tiene la edad perfecta para rendir durante muchos años, puede jugar por la derecha o por la izquierda. Y, especialmente, porque él quiso elegirnos", añadió.

Pese a la ilusión del fichaje, Guéhi todavía no podrá debutar este martes en la Champions, al tratarse todavía de la fase de grupos, por lo que el estado de la enfermería sigue siendo un problema. “Hoy tenemos 11 ausencias. Y hay muchos jugadores que no llevan ni un año aquí. Se necesita tiempo”. “Me encanta rotar el equipo, pero cuando tienes una defensa de cuatro estable, eso ayuda. Cuando tienes una situación como la que tenemos ahora, es normal que haya altibajos”, asumió sobre la mala dinámica.

Marc Guéhi, en su presentación con el Manchester City / @ManCity

Adaptarse a la adversidad

Otro de los grandes condicionantes del encuentro de mañana son las condiciones del estadio del Bodø/Glimt, que cuenta con césped artificial. Pero eso no debe ser excusa para Pep Guardiola: “Hay dos argumentos con respecto a eso: el primero es que es distinto, por eso entrenamos aquí la noche anterior (hoy); desde que estoy en Manchester nunca habíamos hecho eso. Pero tenemos que ver cómo bota el balón y cómo funcionan los pases cortos y en largo”.

“El segundo argumento es que la vida nunca es fácil, no es una alfombra roja. Si llorase por ello... No podría lograr todos los éxitos que hemos conseguido en el pasado. Hay situaciones que no puedes controlar y hay que adaptarse rápido a ellas”, concluyó Guardiola al respecto.

Pep Guardiola, en rueda de prensa / AP

Por otro lado, el de Santpedor confirmó la presencia tanto de Foden como de Haaland. Sobre el inglés, dijo que "solo tenía una pequeña rotura en los huesos de la mano, pero lleva protección y estará bien mañana para jugar". Y sobre el noruego, aseguró que "durmió perfectamente, así que está listo. El resto depende de su mente y de sus ganas; mientras no esté lesionado, podrá jugar".

Las auroras boreales

El momento más distendido poco tuvo que ver con lo deportivo. Estuvo relacionado con las auroras boreales, que se podrían ver durante el transcurso del partido. Pep Guardiola, al ser cuestionado por ello, se mostró ilusionado y dejó una reflexión sobre un tema que nada tiene que ver con lo deportivo: "¡Es genial! Sí, ya las vi antes, en Finlandia. Me encanta el norte de Europa. No soy científico y no sé analizar por qué aparecen en el cielo. Pero dadme unos años y no me subestiméis, ni a mí ni a mis conocimientos científicos, pero ahora mismo solo puedo admirarlas".

"Y con una copa de vino, mucho mejor. Tendré tiempo de apreciarlas, estaré en el hotel, pero tenemos unos ventanales y echaremos un vistazo. Estoy muy concentrado en mi trabajo, pero ¿por qué no iba a poder ver el cielo y contemplar la belleza del universo?", concluyó.