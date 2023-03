Guardiola 'castigó' a Grealish al 'infierno' tras comerse 16 bolas de helado

El futbolista del City es un fan declarado de la película 'Solo en casa 2' Macaulay Culkin Tras el Mundial de Qatar se hospedó en el Hotel Plaza de Nueva York para emular al actor en el film

Jack Grealish es todo un personaje. Tanto dentro del campo como fuera de él. Sobre todo fuera de él, donde tiene múltiples y memorables anécdotas. La última que ha salido a la luz es que tras quedar eliminado del Mundial de Qatar con Inglaterra decidió volar a Nueva York unos días para olvidar las penas.

Allí, se hospedó en el Hotel Plaza para emular a Macaulay Culkin en la película 'Sólo en casa 2', de la que es fan incondicional. "Para mí no es Navidad si no veo al menos cuatro o cinco veces 'Sólo en Casa 2'", ha explicado Grealish.

"¡Me quedé en el mismo hotel! Podía conseguir un servicio de habitaciones de locura, como 16 bolas de helado. Tengo una personalidad adictiva. Es lo que Macaulay Culkin pidió en la película. Me encanta esa película", ha confesado Grealish en declaraciones al 'Daily Mail'.

El problema es que a los pocos días de esta experiencia en el Hotel Plaza, donde se atiborró de helado, el Manchester City tenía un compromiso con su equipo y supuso un alivio no verse en el once, aunque cuando Guardiola le mandó a entrar en el segundo tiempo vino su verdadero ‘castigo’.

"No corrí mucho ni nada porque sentí que necesitaba un pequeño descanso", dijo sobre el duelo contra Liverpool en la Carabao Cup el 22 de diciembre. "Pensé, ‘No hay posibilidad de que me saque’. Luego, en el maldito minuto 70, Pep Guardiola me dice: ‘Jack, vas a salir’. Yo estaba como, ‘¡Maldito infierno!’”. Por suerte, su equipo venció por 3-2 a los 'reds'.