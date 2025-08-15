Guardiola, Arteta y Slot: solo puede quedar uno

Vuelve la Premier League. La competición por excelencia en el fútbol internacional y el gran atractivo de un mercado en el que solo Arabia Saudí completa movimientos tan estimulantes como los suyos. El verano ha dejado un reguero de fichajes que no entiende de posiciones en la tabla: desde los gigantes hasta los que pelean por no caer, todos han sacado la chequera. Ganar va muy caro en Inglaterra.

El Liverpool, que abre la temporada 2025-26 ante el Bournemouth en Anfield (21:00 horas), se presenta como el gran favorito a revalidar el campeonato ante un Arsenal de Arteta que se embarca en su enésimo asalto a la cima y el Manchester City de Guardiola, herido por el curso pasado. Y, cómo no, el Chelsea de Enzo Maresca, que llega con ganas a su examen final para demostrar que vuelve a ser del 'Big Six'.

En el otro extremo, la Premier vuelve a jugar su particular guerra por la supervivencia, ese torneo dentro del torneo que suele dejar más lágrimas que sonrisas. El Manchester United de Amorim, un gigante que lleva años caminando entre tinieblas, promete ser una de las grandes incógnitas: ¿resurgir o naufragar? Y, en la parte más oscura de todas, Sunderland, Southampton y Burnley afrontan la misión que en Inglaterra parece más complicada que ganar un título: mantenerse en la élite. Los últimos años han demostrado que, en la Premier, soñar cuesta caro y sobrevivir, todavía más.

Liverpool, un escalón por delante de City y Arsenal

Si algún equipo ha llamado la atención este verano es el Liverpool de Arne Slot. Más de 300 millones de euros en cuatro fichajes de élite: Florian Wirtz, Hugo Ekitké, Milos Kerkez y Jeremie Frimpong. Y querían -y podían- fichar a Alexander Isak para redondear el festival. Sin duda, un superequipo para revalidar el título de Premier League y pelear con todas las garantías posibles en la Champions League. El batacazo en la Community Shield contra el Crystal Palace no les arrebató la condición de favoritos en una liga que, sobre el papel, se jugarán con Manchester City y Arsenal.

Hugo Ekitike y Florian Wirtz, durante la Community Shield / Associated Press/LaPresse

En los últimos años, la Premier League ha ido bailando entre Manchester y Liverpool. Desde la 2017-18, temporada en la que ganó el Chelsea, siempre la han ganado los 'reds' o los 'skyblues', siendo los de Guardiola, que han ganado seis de las últimas ocho, los verdaderos reyes de Inglaterra. El Arsenal siempre ha sido un mero espectador, pero lo cierto es que han estado cerca de volver a saborear una liga tras la conquistada con Arsène Wenger en el curso 2003-04.

Reijnders fue uno de los nuevos debutantes del Manchester City / Manchester City

El City quiere quitarse la espina de la temporada pasada. Los fichajes de Tijjani Reijnders, Rayan Aït-Nouri, Rayan Cherki, James Trafford, Sverre Nypan y Marcus Bettinelli deben ayudar a Guardiola a alcanzar la excelencia futbolística de nuevo y, a su vez, ganar títulos.

Zubimendi, en su estreno con el Arsenal / Twitter

Los de Arteta, que ya tienen a su nueve deseado, Viktor Gyökeres, y a su pivote soñado, Martín Zubimendi, han reforzado el fondo de armario con Noni Madueke, Christian Mosquera, Christian Norgaard y Kepa Arrizabalaga para ganar de una vez por todas.

Año clave en el Chelsea y una fuga pendiente en Old Trafford

Enzo Maresca ha logrado lo impensable en el Chelsea de Todd Boehly: retomar un rumbo, reestructurar un proyecto alocado e ir limpiando una plantilla con excesivos cromos y jugadores que no encajan en su sistema. Además, por el camino ha sido capaz de ganar un título y volver a la Champions League. Los 'blues' deben mantener el nivel este año para demostrar que lo de la temporada 2024-25 no fue un golpe de suerte, sino el merecido resultado de apostar por un magnífico entrenador.

Enzo Maresca, entrenador del Chelsea, celebrando la victoria del Mundial de Clubes / Perform

Muchos fichajes -con Joao Pedro, Jamie Gittens, Jorrel Hato, Liam Delap y Willian Estevão como grandes protagonistas- y muchas salidas, siendo la de Joao Félix la más reconocida, no provocan un cambio de corona en la entidad londinense: Cole Palmer seguirá siendo indiscutiblemente el líder de un equipo que, si verdaderamente lo acompaña, lo puede catapultar a pelear por galardones individuales tan prestigiosos como el Balón de Oro.

Amorim cree en el resurgir del United / X

Y si el Chelsea debe confirmar su cambio, el Manchester United necesita fugarse de la parte baja de la tabla. Rúben Amorim ha tenido el verano entero para diseñar su plan y regresar al 'Big Six', firmando a futbolistas como Bryan Mbeumo, Matheus Cunha y Benjamin Šeško para rehacer del todo un ataque que no contará con Antony, Jadon Sancho o Alejandro Garnacho. La última bala en Old Trafford para reengancharse a los grandes equipos de Inglaterra. No pueden fallar.

El dificílismo reto de los recién ascendidos: Leeds, Burnley y Sunderland

La Premier League se ha convertido en un verdadero ascensor en las últimas temporadas. En las últimas dos, ninguno de los seis ascendidos consiguió sobrevivir. Primero fueron Luton Town, Burnley y Sheffield United, en la 2023-24. El curso pasado, Southampton, Ipswich Town y Leicester City. Esta campaña, Leeds United, Burnley y Sunderland intentarán evitar el nueve de nueve.

Simon Adingra, durante un amistoso con el Sunderland / Sunderland AFC

Para ello, han tratado de reforzarse por todo lo alto, siendo los 'Black Cats' los que mayor desembolso han hecho. En total, el equipo de Rédix Le Bris se ha gastado 153 millones de euros en once incorporaciones. Jugadores como Granit Xhaka, Habib Diarra, Marc Guiu, Omar Alderete, Simon Adingra o Reinildo Mandava tratarán de dar un salto de calidad al equipo. El Burnley, que ha firmado a futbolistas como Kyle Walker, Marcus Edwards o Armando Broja, se ha gastado 126 millones de euros. Y el Leeds, 85,4 'kilos' en piezas como Jaka Bijol o Sean Longstaff.