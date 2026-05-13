Guardiola, sobre el arbitraje y el VAR: "Nunca he confiado en ellos desde que llegué"

El Manchester City se juega este miércoles no perder definitivamente el tren de la Premier. A los de Pep Guardiola, a cinco puntos del Arsenal con un partido menos, no les vale otra cosa que no sea ganar frente al Crystal Palace para seguir con opciones de alzar el título.

Sabe el de Santpedor que su equipo debe mejorar en varios aspectos, pero también que varias decisiones arbitrales han influido en el devenir de la temporada del City. Por ese motivo, le pidió a sus futbolistas que no confiasen en que los colegiados les echen un cable en la persecución por la Premier y por la final de la FA Cup.

Preguntado por el gol anulado al West Ham frente al Arsenal en el minuto 98, por falta sobre David Raya, Guardiola dijo estar acostumbrado a que, en los momentos clave, todo le venga en contra, como ya sucedió en las anteriores finales de copa.

Guardiola no se rinde: "Todavía seguimos luchando" / -

"Perdimos esas dos finales de la FA Cup porque los árbitros no hicieron el trabajo que debían hacer, incluso el VAR", soltó el técnico catalán. "Así que cuando eso sucede tenemos que mejorar nosotros. No me refiero a los árbitros ni al VAR. Nunca he confiado en ellos desde que llegué hace mucho tiempo", añadió luego.

Una moneda al aire

Se refiere Guardiola a la final de Copa del año pasado, en la que cayó precisamente frente al Crystal Palace en un partido en el que considera que el portero Henderson debió ser expulsado por tocar el balón con la mano fuera del área. Y una temporada antes, fue el Manchester United quien se llevó el título tras dos penaltis no señalados sobre Erling Haaland.

Y siguió con su crítica constructiva en torno al arbitraje aprovechando también para hacer autocrítica: "Siempre he aprendido que hay que hacerlo mejor, ponerse en posición de hacerlo mejor y entonces solo podemos culparnos a nosotros mismos. Porque el VAR es como lanzar una moneda al aire. Tienes que mejorar por ti mismo, y ahora toca Palace, concentración y más concentración".

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"Cuando llegué aquí, había estado en el Barcelona y en el Bayern de Múnich y simplemente me dije: 'Hazlo mejor, hazlo mejor'. Todo lo demás es asunto de las instituciones que dictan las normas", concluyó Pep Guardiola.