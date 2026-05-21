Guardiola agita el mercado: Arabia le ofrece una fortuna, pero ya tiene decidido su primer paso

Aún no es oficial, pero el mundo del fútbol ya se ha mentalizado de que Pep Guardiola cerrará su etapa en el Manchester City este verano, una información que pudo corroborar SPORT. El de Santpedor pondrá fin a una década de pasión, trabajo y éxito, y lo hará con la convicción de que el objetivo en el Etihad está más que cumplido. Su vuelta al mercado ha provocado una importante lluvia de ofertas.

El nombre de Guardiola seduce a muchas directivas y federaciones. Pese a tener contrato con el City, el catalán siempre ha sido relacionado con conjuntos de primer nivel y selecciones de élite. El propio entrenador declaró en varias ocasiones que le seduce la idea de entrenar a un combinado nacional. Sería una experiencia inédita para él desde que inició su carrera en los banquillos con el Barça B.

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola / DANIEL HAMBURY / EFE

Según ha podido saber este diario, esa posibilidad ha activado a varias federaciones que sueñan con dar un salto competitivo de la mano del técnico catalán. Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí ya se habrían interesado por sus servicios al conocer el escenario de una posible marcha del City.

En el caso saudí, la apuesta sería especialmente fuerte: le habrían puesto sobre la mesa una auténtica millonada, con cifras que podrían moverse entre los 80 y los 90 millones de euros por temporada.

Más interesados

Pero el interés no se limita al fútbol de Oriente Medio. Marruecos, una selección en pleno crecimiento y con ambiciones cada vez mayores tras su explosión internacional en los últimos años, también estaría muy pendiente de la situación de Guardiola. La federación marroquí ve en el técnico de Santpedor una figura capaz de acelerar su proyecto y consolidar al combinado como una potencia estable en el panorama mundial.

Pep Guardiola saldrá del Manchester City como el entrenador más galardonado en su historia, con 20 títulos / EFE

A nivel de clubes, Italia también aparece en el radar. Equipos históricos como el AC Milan y la Juventus mantienen desde hace tiempo el deseo de contar con un entrenador de máximo prestigio para recuperar músculo en Europa. En estos casos no existe todavía una oferta formal, pero sí un interés evidente si Guardiola decidiera volver a los banquillos sin pasar por una selección antes.

Un año sabático

Por ahora, sin embargo, el catalán tiene bastante definido su próximo paso y no planea aceptar ningún cargo de forma inmediata. Guardiola quiere descansar, tomarse un año sabático y alejarse del foco mediático después de una década de máxima exigencia en Manchester.

Su idea es desconectar, recuperar energía y esperar el momento adecuado para volver con un proyecto que realmente le estimule. No obstante, es una realidad que todo el mundo quiere contar con Pep.