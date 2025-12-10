El grupo del PSG se expande: Al Khelaïfi compra otro equipo... ¡En Bélgica!

Qatar Sports Investments (QSI), el holding que gestiona el París Saint-Germain, será el nuevo propietario del KAS Eupen. El conjunto belga de segunda división confirmó el movimiento a través de un comunicado emitido por la Aspire Zone Foundation, actual dueña del club desde 2012.

La entidad catarí Aspire informó de que “se ha firmado una carta de intenciones con Qatar Sports Investments para la compra completa del club, pendiente de las autorizaciones regulatorias”.

Según la misma nota, QSI, presidida por Nasser Al-Khelaifi, también presidente del PSG, “asumirá de inmediato las decisiones deportivas, mientras ambas entidades colaborarán hasta la finalización de la adquisición para garantizar una transición sin sobresaltos”.

Aspire considera cerrado el ciclo que inició hace más de una década, cuando se hizo con el KAS Eupen comprándolo a sus anteriores accionistas alemanes. “Las bases establecidas en los últimos años son sólidas y el club está listo para iniciar un nuevo capítulo”, expresa la fundación.

Nacido en 1945 en la ciudad germanófona de Eupen, el club ha sido tradicionalmente un competidor humilde del fútbol belga. Durante décadas se movió entre la segunda y la tercera categoría hasta que en 2010 logró su primer ascenso a la élite.

Dos años más tarde pasó a manos de Aspire, que lo transformó en un proyecto orientado al desarrollo de talento joven. Actualmente ocupa la séptima posición en la división de plata.

QSI sigue expandiendo su red

La operación consolida el posicionamiento internacional del grupo de Nasser Al-Khelaïfi. El fondo destacó que esta adquisición refuerza “aún más su posición como actor mundial en el ámbito del fútbol y los negocios”, y marcó su hoja de ruta: invertir en “el desarrollo de la academia de jóvenes, la modernización de las infraestructuras y el refuerzo del compromiso con la comunidad”.

Los inversores cataríes subrayan además el atractivo del país para su estrategia: “Bélgica es un mercado futbolístico muy atractivo, donde la fuerte competencia entre equipos de gran calidad favorece el desarrollo de talentos en todo el país, y el KAS Eupen ofrece un importante potencial de crecimiento sostenible a largo plazo”.

Además del PSG y ahora el Eupen, QSI posee una participación minoritaria en el SC Braga portugués y está presente en disciplinas como el balonmano, el judo y sectores vinculados a medios deportivos.