El Grimsby Town, multado por alineación indebida contra el United

El Grimsby Town, club de League Two (Cuarta División inglesa), le sacó los colores al Manchester United y le eliminó de la Carabao Cup a las primeras de cambio, en Segunda Ronda para ser exactos. Así, el humilde equipo del norte de Inglaterra se cargó al conjunto 'red devil' en la tanda de penaltis en un encuentro en el que llegaron a ir 2-0 arriba en el marcador a falta de un cuarto de hora para el final.

Pues bien, el club de la ciudad de Cleethorpes recibió una sanción económica de 20.000 libras (25.000 euros) por alineación indebida en su sorpredente triunfo ante el cuadro que dirige Rúben Amorim. El técnico, David Artell, sacó del banquillo al centrocampista Clarke Oduor, que recientemente había fichado procedente del Braford City y había sido inscrito en la competición un minuto más tarde del límite permitido.

Imagen del duelo entre el United y el Grimsby Town / GTFC

Según el Grimsby, ellos mismos avisaron a la EFL de dicho error, argumentando que lo cometieron sin mala intención. De esta forma, el club tendrá que pagar 10.000 libras por este error, mientras que las otras 10.000 libras de la multa estarán suspendidas siempre y cuando no reincidan.

La EFL, sin embargo, publicó los horarios de los emparejamientos de la Tercera Ronda, en los que aparece un Grimsby Town que se medirá al Sheffield Wednesday el próximo martes 16 de septiembre, agotando, así, cualquier esperanza del Manchester United de obtener un posible indulto.

Los 'Mariners' se enfrentarán a los 'Owls', quienes vencieron a Leeds United también en los penaltis en la ronda anterior, en el Hillsborough Stadium el martes 16 de septiembre.

El comunicado del Grimsby Town

"El Grimsby Town Football Club reconoce la decisión de hoy de la EFL con respecto a un error en el registro de Clarke Oduor antes de nuestro partido de la segunda ronda de la Carabao Cup contra el Manchester United. El registro de Oduor fue presentado a la EFL un minuto después de la fecha límite y el problema no fue identificado inmediatamente por el club debido a un problema informático que se estaba experimentando en Grimsby. Aceptamos la multa impuesta y reconocemos plenamente la importancia de cumplir con las normas de competición. Este error no fue deliberado, y el club actuó con transparencia al denunciar dicha infracción en cuanto se conoció. Desde este incidente, hemos llevado a cabo una revisión exhaustiva de nuestros procesos e implementado medidas reforzadas para garantizar que no vuelva a ocurrir. Agradecemos a la junta directiva de EFL por reconocer nuestra cooperación e intención, y mantenemos nuestro firme compromiso con los más altos estándares profesionales y regulatorios".