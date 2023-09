Griezmann 'protege' a Mbappé en Francia

El atacante del Atlético de Madrid ha salido a dar explicaciones, cuando todos esperaban a Mbappé Griezmann ha querido salir como segundo capitán y ha explicado su respaldo al delantero del PSG: “Intento poner a Mbappé en las mejores condiciones”

Antoine Griezmann ha salido a dar explicaciones en rueda de prensa, en la previa del partido del jueves que medirá a la selección francesa ante Irlanda, en el Parque de los Príncipes. El seleccionador no ha querido presionar al crack del PSG, tras un verano muy movido que ha tenido con su intento de frustrado de salida del PSG.

Griezmann ha hablado y ha puesto en valor su papel como segundo capitán en la selección: “Mi papel de vicecapitán no me cambia, ni dentro ni fuera del campo. Soy muy abierto, me gusta reírme y hacer que todo el mundo se sienta cómodo. En el campo, intento solucionar dos o tres cosas tácticas. Para las ruedas de prensa, estoy disponible si el entrenador me necesita, no importa eso”, explicó.

El delantero del Atlético de Madrid ha alabado a Mbappé y su rol que tiene con la selección: “Ha empezado muy bien la temporada con el PSG. Siempre intento ponerle en las mejores condiciones posibles sobre el terreno de juego, aunque tengamos muy poco tiempo para trabajar con él en los entrenamientos. Empezamos a conocernos. Intento encontrarle en el espacio y estar atento a sus desmarques. Es un gran jugador, con una gran personalidad. Este verano ha sido muy agitado para él y marcó las diferencias desde el primer partido contra el Toulouse. Es bueno para nosotros que esté aquí, y depende de nosotros que esté lo suficientemente abierto de mente como para ayudarnos a ganar”, afirmó.

Sobre la posibilidad de afrontar los siguientes Juegos Olímpicos, Griezmann lo ve como una posibilidad, aunque no lo tiene como una obsesión. Solo tres jugadores por cada país pueden superar los 23 años de edad, y se celebran en París, lo que puede llevar a muchas peticiones de jugadores para participar: “No existe la competencia, ya lo he dicho abiertamente, en el vestuario del Atlético de Madrid y a veces aquí, para mí es un sueño y un objetivo. Sólo habrá 3 jugadores y eso es un sueño, nada más. No es un tema tabú, sabemos que hay mucha gente que quiere hacerlo. Habrá 3 afortunados y el resto delante de sus televisores. Estaremos detrás de todos los franceses, sea cual sea el deporte”, añadió.

Sobre su futuro en el Atlético de Madrid, admitió que este verano frenó su salida, pese a las ofertas que recibió para salir de la capital española: “Hubo llamadas y acercamientos, pero estaba concentrado con mi club, estoy a 15 goles del máximo goleador histórico del Atlético. Le dije a mi hermana: ‘No me muevo, me quedo aquí’. Voy a intentar batir el récord. Tardé mucho tiempo en ser readmitido por los aficionados, así que por ahora no es el momento de irme”.