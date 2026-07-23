Griezmann disfruta de su nueva vida mientras el Atlético sigue buscando su sustituto

Antoine Griezmann se marchó del Atlético de Madrid con un sabor muy agridulce. El ‘Principito’ tenía dos títulos a tiro, la Copa del Rey y la Champions League, pero se despidió de la casa colchonera sin celebrar ninguno. Perdió la Copa ante la Real Sociedad en la final y, en Europa, se quedó a las puertas del último partido.

Su intención era empezar su ilusionante nueva vida con, por lo menos, un título más en su palmarés como rojiblanco. Pero no pudo ser. Ahora está centrado en dar lo mejor de sí en la Major League Soccer. Que a Antoine le atraía Estados Unidos no era precisamente un secreto. El jugador es un apasionado de los deportes estadounidenses, como la NBA o la NFL, y siempre ha visto con buenos ojos este movimiento para empezar a despedir su carrera. Poder hacerlo bajo el sol de Florida no es un mal plan.

El consejo de Griezmann a sus excompañeros en el Atleti de cara a la final / MLS

Griezmann quería un buen lugar para cerrar su carrera, combinando calidad de vida con una competición de cierto nivel, pero más relajada. La propuesta del Orlando City, que poseía sus 'discovery rights' en la MLS, le venía como anillo al dedo.

Su estreno en la competición estadounidense, esta madrugada ante los San Jose Earthquakes, no pudo ir mejor: victoria por 0-4 y gol para celebrarlo. Ya suma 300 goles en su carrera a nivel de clubes. El exjugador del Atlético de Madrid anotó el 0-3 a los 48 minutos de partido, después de realizar un buen recorte antes de batir al portero. David Brekalo, Iván Angulo y Braian Ojeda completaron la goleada ante los San Jose Earthquakes, colíderes del Oeste junto al Vancouver.

Griezmann celebra su primer gol con Orlando City / @OrlandoCity

Un estreno en la MLS que podría haber llegado mucho antes. El Orlando City presionó con fuerza en marzo para llevárselo antes de que terminara el mercado de fichajes de la liga, ofreciéndole unas condiciones aún más atractivas que las que disfruta actualmente. No obstante, aunque algunos medios aseguraron que se lo estaba planteando seriamente, optó por finalizar la temporada en el Metropolitano y pelear por un doblete que nunca llegó.

Mientras tanto, el Atlético de Madrid sigue buscando a su sustituto. Mateu Alemany tiene trabajo por delante, porque elegir un buen relevo es crucial para garantizar que el club pueda pelear por títulos. La clase de Griezmann y su capacidad para aparecer en los momentos importantes, como en la eliminatoria de la Champions League contra el Barça, son difíciles de encontrar en el mercado.

Un estreno en la MLS que podría haber llegado mucho antes. El Orlando City presionó con fuerza en marzo para llevárselo antes de que terminara el mercado de fichajes de la liga, ofreciéndole unas condiciones aún más atractivas que las que disfruta actualmente. No obstante, aunque algunos medios aseguraron que se lo estaba planteando seriamente, optó por finalizar la temporada en el Metropolitano y pelear por un doblete que nunca llegó.

Mientras tanto, el Atlético de Madrid sigue buscando a su sustituto. Mateu Alemany tiene trabajo por delante, porque elegir un buen relevo es crucial para garantizar que el club pueda pelear por títulos. La clase de Griezmann y su capacidad para aparecer en los momentos importantes, como en la eliminatoria de la Champions League contra el Barça, son difíciles de encontrar en el mercado.