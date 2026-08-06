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FÚTBOL INTERNACIONAL

Griezmann ya deslumbra en Estados Unidos

El exfutbolista del Atlético de Madrid se ha adaptado rápidamente a su nueva liga, sumando goles y asistencias en sus primeros partidos

Griezmann celebra su primer gol con Orlando City

Griezmann celebra su primer gol con Orlando City / @OrlandoCity

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Marc Gómez

Marc Gómez

Antoine Griezmann puso fin a su segunda etapa como jugador del Atlético de Madrid tras concluir la temporada 25/26, cerrando una trayectoria en el conjunto rojiblanco de diez temporadas en la que sumó 212 goles y 101 asistencias en 501 partidos, cifras que le sirvieron para ayudar a su equipo a ganar una Supercopa de España, una Europa League y una Supercopa de Europa. Pese a no haber podido lograr ninguno de los tres grandes trofeos y haber decidido incorporarse al FC Barcelona en 2019, hecho que muchos no le perdonan, la gran mayoría de colchoneros guardan buen recuerdo de 'el Principito' en el Metropolitano.

No obstante, todas las historias terminan y en el presente mercado ha puesto rumbo a Orlando City, conjunto de la Major League Soccer, donde en tiempo récord ha logrado dejar destellos de su gran calidad sobre el césped, aun cuando solo ha disputado cuatro choques con su nuevo equipo.

Tres victorias con dos goles y una asistencia

Su debut en el fútbol estadounidense fue en el duelo de la MLS contra San Jose Earthquakes, donde logró anotar el 0-3 en un choque que finalizó por goleada de 0-4. Su siguiente juego fue también de liga, y en un choque disputado cuajó una buena actuación para ayudar a su equipo a lograr la victoria por 1-0 ante Nashville, pese a que no logró participar de manera directa en el gol. Menos suerte tuvo en el tercer encuentro, puesto que ante New York Red Bull su asistencia solo sirvió para situar el definitivo 3-2 en el marcador, en su primera derrota en tierras estadounidenses.

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El gol de Griezmann en su debut en la MLS

El gol de Griezmann en su debut en la MLS / Apple TV

Sin embargo, en la madrugada del presente 6 de agosto Antoine Griezmann tuvo su debut en otra competición, la Leagues Cup, torneo que disputan entre los integrantes de la MLS y los de la Liga MX, o lo que es lo mismo, entre los equipos de Estados Unidos y los de México. En el partido ante Monterrey, Antoine anotó el primer gol, clave para lograr el triunfo al terminar el partido con un marcador escueto de 1-2. Además, en cuatro choques en su nueva aventura al otro lado del charco, más allá de sus tres participaciones directas de gol, el ex del Barça y del Atlético de Madrid ha jugado todos los minutos, lo que demuestra su gran estado de forma tras haber podido descansar en verano, ya que se retiró de la Selección de Francia y no participó en la Copa del Mundo de la FIFA.

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