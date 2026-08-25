Griezmann ya brilla lejos del Atlético

Mientras el Atlético de Madrid, centrado en encontrar un '9' de garantías en el mercado y en acabar de ganar el pulso con Julián Álvarez, Antoine Griezmann ya brilla muy lejos del Metropolitano.

El internacional francés empieza a dejar su huella en su nueva competición, la Major League Soccer de Estados Unidos. El exjugador rojiblanco fue elegido mejor jugador de la jornada 22 después de firmar un doblete decisivo en la victoria del Orlando City ante el Real Salt Lake (2-1).

Un reconocimiento que llega apenas mes y medio después de su desembarco en Estados Unidos y que confirma que el cambio de escenario no ha apagado su fútbol. El 'bajón' competitivo en comparación con el torneo español empujará la versión más dominante de un Griezmann que, a nivel físico, aún tiene muchas posibilidades de explotar su mejor fútbol de manera bastante regular.

Antoine Griezmann celebra su primer gol con Orlando City / @MLS

El 'ex' de Real Sociedad, Atlético de Madrid y Barcelona fue protagonista absoluto del encuentro. Griezmann igualó el partido en el minuto 53 y completó la remontada en el 80', con su pierna no dominante, la derecha, después de aprovechar una jugada embarullada dentro del área rival.

Es la primera vez que el francés recibe el premio al mejor jugador de la jornada desde que aterrizó en la MLS el pasado 7 de julio, aunque ya se había estrenado antes de cara a puerta. En Orlando, Griezmann ya suma cuatro goles y dos asistencias en los nueve partidos que ha disputado, titular en ocho de ellos, sumando todas las competiciones.

Pero su impacto va más allá de las cifras individuales. Sin Griezmann, Orlando City había conseguido 14 puntos en sus primeros 15 partidos y se encontraba fuera de los puestos que daban acceso al playoff. Ahora, con el internacional francés, han sumado 10 puntos de 18 posibles en la MLS y ya se encuentran a solo dos puntos del acceso directo a la postemporada.

Un paso que Griezmann llevaba tiempo sopesando

La aventura estadounidense no fue una decisión improvisada para un Griezmann que llevaba tiempo dejando pistas sobre su interés por la vida al otro lado del Atlántico. El francés siempre ha mostrado una especial pasión por los deportes estadounidenses, especialmente por la NBA y la NFL, y también por una forma de entender el deporte y la vida que le atraía desde hacía años.

Griezmann, tras su doblete con Orlando: "Me encuentro bien, quiero jugar" / Archivo

La MLS le hacía ojitos. Finalmente, Griezmann se animó a dar el paso y eligió Orlando, un destino que encaja además con algunas de sus preferencias personales: buen clima, calidad de vida y unas condiciones ideales para afrontar la última etapa de su carrera disfrutando también de un entorno que llevaba tiempo despertando su curiosidad.

El cambio supuso también cerrar una etapa europea de enorme recorrido. Griezmann dejó atrás una carrera en la que el Atlético ocupó un lugar central y en la que también pasó por la Real Sociedad y el Barcelona. En Madrid fue uno de los grandes referentes de la era Simeone y terminó convirtiéndose en una figura de peso histórico para el club.