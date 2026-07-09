Griezmann ya brilla en su debut con Orlando City SC: gol y asistencia

Antoine Griezmann ya es, a todos los efectos, jugador del Orlando City SC, y solo ha necesitado 24 horas para mostrarle a la MLS de lo que está hecho.

El francés, presentado oficialmente el míercoles en el estadio del equipo de Florida, debutó pocas horas después con una actuaión brillante. En su debut en el Inter&Co Stadium, Griezmann anotó un gol y firmó una asistencia con la camiseta morada, convirtiéndose en el gran protagonista de la victoria en el amistoso de su equipo por 6 goles a 0 ante los Tampa Bay Rowdes.

‘El Principito’ estrenó el marcador en los primeros minutos del encuentro con un disparo fuera del área en una jugada que inició él mismo.

Además, asisttió en la segunda parte a Sngulo tras una presión alta durante la salida de balón del portero de Tampa.

En el Orlando City, el francés vestirá su habitual número '7' y compartirá vestuario con el mediocentro argentino Martín Ojeda.

"Hoy comienza una nueva etapa para descubrir Estados Unidos, para sentirlo, vivirlo y disfrutarlo jugando. Se abre un nuevo capítulo en Florida con el Orlando City: un nuevo desafío, un nuevo equipo y el deseo de seguir persiguiendo mi sueño junto a vosotros, porque el fútbol es un deporte de equipo. Ahora nos toca escribir juntos el próximo capítulo", dijo en un video durante su presentación el goleador, que concluyó al grito de "Vamos Orlando".

Griezmann anunció su fichaje el pasado marzo, pero no se incorporó a la disciplina del equipo hasta la semana pasada, una vez concluyó la temporada con el Atlético de Madrid.

Su debut oficial en la MLS será el próximo 22 de julio, cuando su equipo enfrente al San José Earthquakes en el PayPal Park en San José.

En la Leagues Cup, Griezmann debutará el próximo 5 de agosto ante Rayados de Monterrey.

Además, su fichaje, acrecentará la rivalidad entre el Orlando City y el Inter Miami, los dos equipos de Florida.

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"Va a ser una alegría enfrentarme a Leo (Messi) y Rodrigo (De Paul) de nuevo", señaló Griezmann en su presentación.