Las grandes selecciones que no se han clasificado al Mundial 2026: Italia se salva... de momento

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina con el cuadro definitivo a punto de completarse. Por el momento son 42 las selecciones ya clasificadas a la espera de las finales de la repesca, en las que se obtendrán los seis billetes restantes.

La disputa este jueves de las semifinales del play-off dejó en la cuneta a grandes selecciones que no estarán presentes en la cita de Estados Unidos, México y Canadá. Incluso hay países que ya quedaron eliminados en la fase de grupos contra todo pronóstico y que ni siquiera han tenido la oportunidad en la repesca. Pero vayamos por partes.

África: Camerún y Nigeria

Dos de estas grandes ausencias del Mundial 2026 corresponden a África. Por un costado aparece Camerún. 'Los Leones Indomables' cayeron eliminados en semifinales de la segunda fase de la clasificación africana a manos de RD Congo, por lo que futbolistas como Etta Eyong, Enzo Boyomo o André Onana no podrán lucirse el próximo verano. Pero la de los cameruneses no fue la única sorpresa.

Etta, con Camerún / @AllezLesLions

Y es que uno de los países más potentes del continente africano a nivel futbolístico tampoco viajará a Estados Unidos, México y Canadá. Hablamos de la Nigeria de Victor Osimhen, que cayó en la gran final frente al mismo rival: RD Congo. No habrá que lamentar únicamente la baja del mítico delantero del Galatasaray, sino también la de Ademola Lookman, Onyedika, Chukwueze, Zaidu, Akor Adams, Ejuke o Alex Iwobi, todos ellos formando un plantel de estrellas que se quedaron sin Mundial.

América: Costa Rica, Chile y Perú

Trasladándonos a América, la principal ausencia es la de Costa Rica, presente en la última cita mundialista en Qatar 2022, pero eliminada contra todo pronóstico en la fase de clasificación de la CONCACAF. Los ticos no fueron capaces de quedar entre los dos primeros en un grupo del que formaban parte Haití, Honduras, Nicaragua y la propia Costa Rica. Una decepción que se agiganta teniendo en cuenta que las grandes potencias del continente como Estados Unidos, México y Canadá ya disponían de billete asegurado como anfitrionas.

No sorprende tanto la no clasificación de Perú y Chile en Sudamérica, ausentes ya en Qatar 2022 pese a que no dejan de ser selecciones que han participado en varios Mundiales en los últimos años. A ellas se les unió Venezuela, que se quedó a las puertas de la plaza de repesca intercontinental hacia el primer Mundial de su historia que le terminó arrebatando Bolivia.

Alexis Sánchez de Chile reacciona ante Bolivia en un partido por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 / EFE

Europa: Serbia, Rusia y varias estrellas del continente

Y como en cada año de Mundial, hay que lamentar la ausencia de muchas selecciones europeas. La variedad de países y el alto potencial del fútbol del Viejo Continente dejan fuera cada cuatro años a selecciones o bien de renombre a nivel mundialista o bien con grandes talentos en su plantilla. Son ejemplo de ello la Hungría de Szoboszlai o la Eslovenia de Jan Oblak y Sesko. Mención aparte merece Georgia, que pese a no haber participado nunca en una Copa del Mundo, volvió a quedarse fuera contando en su plantilla con grandes estrellas como Mamardashvili, Kvaratskhelia o Mikautadze.

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Además, la larga lista de selecciones europeas eliminadas incluye a países con gran tradición en los últimos años como Rusia (descalificada por la Guerra en Ucrania), Grecia (eliminada en fase de grupos por detrás de Escocia y Dinamarca) y Serbia (eliminada en fase de grupos por detrás de Inglaterra y Albania). Todavía habrá que esperar para conocer el destino de otros grandes combinados como Italia, Dinamarca, Polonia, Suecia o Turquía, todos ellos clasificados para la final de la repesca que se disputará el próximo 31 de marzo.