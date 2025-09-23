Los grandes olvidados del Balón de Oro

Ordenar una lista con los 30 mejores jugadores del mundo es una tarea prácticamente imposible. Gustar a todo el mundo es complicado y siempre habrá quienes echen de menos a ciertos jugadores bien sea por su calidad o por su meritoria temporada. 'France Football' no ha podido esquivar la polémica tampoco este 2025 con ausencias destacadas en su selección definitiva que han dado mucho de que hablar.

Y es que Ousmane Dembélé acaparó todas las miradas de la noche en París, pero el delantero francés no fue el único protagonista del premio otorgado por la prestigiosa revista francesa. Fuera del escenario, mirando la gala desde sus casas, muchos protagonistas hubiesen deseado estar en la capital francesa como parte de los 30 nominados al premio, mereciendo la mayoría de ellos su presencia en la gala por justo rendimiento deportivo.

Ausencias destacadas

En este sentido, sorprenden las ausencias en clave azulgrana de Jules Koundé, Frenkie de Jong, Íñigo Martínez o Pau Cubarsí, entre otros. Sí, es una lista corta para encajar tanto talento, pero también es complicado de explicar cómo no han podido entrar muchos de aquellos titulares que hicieron del Barça un equipo campeón la temporada pasada. Los azulgranas tuvieron su representación con Lamine Yamal, Pedri, Raphinha y Lewandowski, pero otros se quedaron a las puertas sin poder entrar en el debate por ser el mejor jugador del mundo.

El eterno rival, el Real Madrid, también tiene qué decir en este aspecto. A pesar de una temporada en blanco en cuanto a títulos importantes, los blancos echaron de menos a Thibaut Courtois entre los nominados finales. Tampoco se quedaron satisfechos en el Atlético de Madrid, que vieron como su estrella, Julián Álvarez, no tenía representación en París a pesar de su gran temporada.

Si nos vamos a la Premier League, sorprenden las ausencias de jugadores como Marc Cucurella, Mikel Merino, Bruno Fernandes o Luis Díaz, quienes fueron referencias en sus equipos sin tener su justa compensación en el prestigioso galardón de la revista francesa. Tampoco estuvo Rodri entre los 30 finalistas, aunque el centrocampista sufrió una importante lesión el curso pasado que lo alejó de los terrenos de juego durante demasiados meses.

En Francia, precisamente en el PSG, también echaron de menos a algunos de sus jugadores. Pacho o Marquinhos, que formaron una dupla en el eje de la zaga parisina inquebrantable, se quedaron sin entrar en la lista definitiva. En Italia, algunos de los protagonistas del Inter finalista de la Champions como Barella o Bastoni tampoco tuvieron su reconocimiento. Por último, en Alemania no se entendió la ausencia de Musiala dentro del corte final.

Y cómo no echar de menos en este tipo de galas a los dos grandes astros de las últimas décadas. Leo Messi y Cristiano Ronaldo volvieron a estar ausentes en París a pesar de que ambos, a su edad, siguen haciendo méritos más que suficientes para ser considerados algunos de los mejores jugadores del mundo. Un cambio generacional que por mucho que pasen los años seguirá doliendo de las misma forma.

Ranking del Balón de Oro

1- Ousmane Dembélé

2- Lamine Yamal

3- Vitinha

4- Mohamed Salah

5- Raphinha

6- Achraf Hakimi

7- Kylian Mbappé

8- Cole Palmer

9- Gianluigi Donnarumma

10- Nuno Mendes

11- Pedri

12- Khvicha Kvaratskhelia

13- Harry Kane

14- Desiré Doué

15- Viktor Gyökeres

16- Vinicius Jr.

17- Robert Lewandowski

18- Scott McTominay

19- Joao Neves

20- Lautaro Martínez

21- Serhou Guirassy

22- Alexis Mac Allister

23- Jude Bellingham

24- Fabián Ruiz

25- Denzel Dumfries

26- Erling Haaland

27- Declan Rice

28- Virgil van Dijk

29- Florian Wirtz

30- Michael Olise