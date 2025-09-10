Los grandes futbolistas que se han retirado en 2025

Este 2025 ha sido un año repleto de nuevos comienzos: fichajes de récord, estrellas nacientes y clubes que resurgen de sus derrotas para volver a dominar el fútbol. Sin embargo, como cada temporada, también ha significado el final. El cierre de grandes trayectorias que dejaron una huella imborrable en las últimas décadas del fútbol.

Muchos futbolistas colgaron las botas a lo largo del 2025, algunos con mejor sabor de boca que otros; y en SPORT vamos a repasar los nombres más emblemáticos.

Florenzi, un adiós forzado por las lesiones

"Gracias de nuevo, amigo mío: hoy nos despedimos, pero siempre formarás parte de mí", publicó Alessandro Florenzi, en relación con el fútbol, en sus redes sociales. Con este comunicado, el lateral italiano de 34 años ponía el punto final a una prolífica carrera que se vio obligado a cortar de raíz por una fatídica lesión en el ligamento cruzado que le apartó del terreno de juego durante toda la temporada 2024/25.

El final no fue el esperado; demasiado prematuro. Pero nadie podrá sacarle a ese niño nacido en Roma los 280 partidos que disputó con el club de sus amores, la AS Roma, llegando incluso a portar el brazalete de capitán. Su historia de amor con la 'Lupa' se terminó en 2020 cuando comenzó un periplo incasable de cesiones que le llevaron al Valencia, PSG y Milan, el cual le terminaría comprando en 2022 por 3.15 millones de euros. En San Siro ganó su título más importante a nivel de clubes, el 'Scudetto' de 2022; firmando así un hito que pasó a la historia del club 'Rossoneri'. A nivel internacional, Florenzi gozó de 49 partidos con la 'Azurra', materializando el éxito más grande su carrera con la consecución de la Eurocopa 2021.

Mats Hummels, un central de época en Alemania

Hummels comunicó su retiro en julio de 2025 tras un pobre paso por la Roma, poco representativo de todo el éxito que tuvo a lo largo de su carrera. Tenía 36 años. El alemán cerró así una más que prolífica carrera en la que se convirtió en uno de los mejores zagueros de la década, defendiendo los colores del Borussia Dortmund, el Bayern de Múnich y la Selección Alemana.

Mats Hummels se despidió del Signal Iduna Park / BVB

A lo largo de 17 temporadas, el de Bergisch Gladbach jugó 646 partidos, de los cuales 508 con la camiseta del Borussia Dortmund. En Alemania lo ganó todo: 6 Bundesligas (2 con el Dortmund), 4 Copas (2 con el Dortmund) y 6 Supercopas (3 Dortmund), pero se quedó con la espinita de conquistar una Champions. Y eso que se quedó cerca hasta en dos ocasiones, cayendo en la final de 2013 ante el Bayern y en la de 2023 ante el Real Madrid. Su mayor logro, sin dudas, fue conquistar el Mundial de 2014 con la 'Mannschaft ' tras imponerse 0-1 a Argentina.

Felipe Melo, un guerrero incansable

Recordado por todos como un trotamundos y el último 'pitbull', Felipe Melo puso punto final a su carrera a los 41 años. El pivote brasileño es una leyenda del fútbol brasileño, donde se ha convertido en uno de los jugadores con más Libertadores en la historia: tres (2020, 2021 y 2023). Sus números y trayectoria lo avalan, disputando 817 encuentros entre 11 clubes, tres de ellos españoles: Mallorca, Racing Santander y Almería. También jugó en grandes europeos como la Fiorentina, la Juventus, el Inter de Milan o el Galatasaray, donde vivió sus mejores momentos en el Viejo Contiente.

Jeddah (Saudi Arabia), 22/12/2023.- Manchester City's Kyle Walker (L) scuffles with Fluminense's Felipe Melo (R) after the FIFA Club World Cup 2023 final match beween Manchester City and Fluminense FC in Jeddah, Saudi Arabia, 22 December 2023. (Mundial de Fútbol, Arabia Saudita) EFE/EPA/ALI HAIDER. mundialito clubs 2023 / ALI HAIDER

Con la Selección de Brasil, Melo disputó 22 partidos, conquistando la Copa Confederaciones de 2009 y fue parte del equipo que disputó el Mundial 2010. Sin embargo, más allá de los títulos y partidos, el legado del brasileño siempre será su incontrolable temperamento: terror de rivales, árbitros y aficionados. Nadie se escapaba de la locura de Felipe.

Carlos Vela, un talento incomprendido

En mayo de este mismo año, Carlos Vela anunció su retiro. El jugador llevaba 6 meses inactivo tras desvincularse del LAFC y a sus 36 años, decidió no volver a los terrenos de juego. Siempre fue un tipo que vivió a contracorriente: incomprendido en su México natal por rechazar participar en dos Mundiales, no le gustaba el fútbol y en su mejor momento se fue a los Estados Unidos. Su carrera europea comenzó con tan solo 17 años, cuando dejó Chivas para firmar con el Arsenal. En la Premier no tuvo suerte -jugó 62 partidos y anotó 8 goles- y empezó un periplo de cesiones que le llevaron hasta La Liga, donde dejó huella. Jugó en el Salamanca, Osasuna y Real Sociedad, club en el que explotó.

Con los 'Txuri-Urdin' no ganó nada, pero fue parte de un equipo único que en 2013 se clasificó para la Champions League. Tras 250 partidos, 73 goles y 43 asistencias, Vela se marchó a Estados Unidos; tenía apenas 29 años. Aun así, su talento arrasó la MLS y se convirtió en la mayor leyenda del LAFC. A nivel internacional, su relación con México fue difícil. Rechazó jugar el Mundial de 2014 y 2022 por qué no se sentía bien consigo mismo, una decisión valiente que su hinchada jamás entendió. No obstante, con 'El Tri' disputó 72 partidos, anotó 19 goles y ganó dos Copas Oro (2015 y 2009). También fue campeón del mundo sub-17 en el 2005.

Ivan Rakitic, pieza clave en el segundo Triplete del Barça

"Fútbol. Me diste más de lo que jamás soñé. Me diste amigos, emociones, alegrías, lágrimas. Me diste una vida entera. Una vida que siempre llevaré con orgullo". Con estas palabras Ivan Rakitić anunció el final de su carrera. El croata dejó el 'Deporte Rey' a los 37 años tras completar una prolífica carrera en la que jugó con los mejores equipos y conquistó los títulos más importantes. Rakitic pasó por múltiples equipos, pero dejó un gran recuerdo en La Liga, donde jugó en el Sevilla y el Barça. Con los andaluces conquistó dos Europa League y con los azulgranas fue una pieza clave del equipo que, bajo las órdenes de Luis Enrique, se hizo con el 'Triplete' en 2015.

Ivan Rakitic, durante un partido con el Hajduk Split / 'X'

A lo largo de su carrera jugó 866 partidos a nivel de clubes y 106 con su selección. El mayor momento portando los colores de Croacia fue en 2018, cuando llegaron a la final del Mundial, donde cayeron por 4-2 ante Francia. Rakitic cerró su carrera en el Hajduk Split con el que jugó 39 partidos para poner el broche final a una trayectoria única.

Marcelo, una leyenda con una pobre despedida

Por desgracia Marcelo no tuvo la mejor de las retiradas. El lateral brasileño, quien estaba quemando sus últimos años de carrera en su Fluminense, puso el fin a su carrera tras una rescindir su contrato por una "pelea" con su técnico, Mano Méndez, cuando iba a ingresar al campo en el minuto 89 de un Fluminense-Gremio. A pesar de que el final no fue el esperado, el camino fue sensacional. Y es que nadie le podrá sacar los 546 partidos oficiales que disputó con el Real Madrid y su vitrina, colmada de los títulos más importantes del mundo.

Marcelo, en La Cibeles / EFE

Marcelo llegó al Bernabéu en 2007 y se postuló, desde el primer día, como el sustituto de Roberto Carlos. La tarea era difícil, pero el de Río de Janeiro la cumplió con creces. Con los blancos ganó 25 títulos, entre ellos 5 Champions League y 6 Ligas; que le colocan como uno de los mejores jugadores de su historia. Tras triunfar en Madrid, Marcelo pasó por el Olympiacos y volvió al Brasil, donde antes de retirarse tuvo tiempo de ganar una Libertadores con Fluminense. También fue importante en la Selección, disputando 58 encuentros y conquistó dos medallas olímpicas: la Plata en 2012 y el bronce en 2008.

Los otros grandes retirados

Aparte de los 6 futbolistas de esta lista, ha habido otros grandes jugadores que también han decidido colgar las botas a lo largo de este 2025: Pepe Reina, Simon Kjaer, Toby Alderweireld, Lasse Schöne, Dries Mertens, Kevin Gameiro, Óscar De Marcos, José Fonte, Jonny Evans, Jan Vertonghen, Adam Lallana, Iker Muniain o José Callejón, entre otros.