Los grandes de Europa se interesan por 'Kid Messi', la gran perla del Manchester United

El Manchester United tiene en su cantera a una de las grandes promesas del fútbol mundial. Se trata de Joseph Junior Andreou Gabriel, más conocido como 'JJ' Gabriel o 'Kid Messi', que a sus 14 años ha generado interés entre los grandes clubes de Europa.

Según informa el 'Daily Mail', diversos clubes de la Premier League están "desesperados" para hacerse con los servicios del jugador. Además, gracias a que cuenta con pasaporte irlandés, que le permite jugar en la Unión Europea, equipos como el Barça, el Bayern o el Real Madrid estarían interesados en él.

Un fenómeno viral en las redes

Gabriel creció en Londres y se acercó al fútbol a través del fútbol sala, puliendo una técnica exquisita que llamó la atención de las grandes canteras de la capital inglesa. Antes de llegar a 'Old Trafford', el joven atacante pasó por la cantera del Chelsea, el Arsenal y el West Ham, aunque su fama le llegó gracias a internet.

JJ Gabriel en la cantera del Manchester Unietd / News 18

Con tan solo nueve años, 'JJ' se volvió viral en un video de YouTube en el que fue presentado como "Kid Messi", un sobrenombre que le ha acompañado hasta la actualidad.

Un superdotado del fútbol

Por ahora, Gabriel está siendo convocado con el Sub 18 de los 'Red Devils', jugando con chicos hasta cuatro años mayores que él. En esta temporada, el extremo de origen irlandés lleva 15 goles y seis asistencias en 13 partidos, todos en categorías superiores a la suya.

'JJ' Gabriel con la selección inglesa / @jjnr10

A pesar de contar con pasaporte irlandés por su padre, Joe O'Cearuill, ex central de League Two internacional con Irlanda, Gabriel ha decidido jugar con Inglaterra y ya ha debutado en la sub 15 de los 'Three Lions'.

Apadrinado por Cristiano Ronaldo

El extremo inglés, no solo ha despertado el interés de los mejores clubes de Europa, también el de las grandes estrellas como Cristiano Ronaldo. Su vínculo con el portugués viene por Cristiano Ronaldo JR, quién en sus años en la cantera del Manchester United entabló una estrecha amistad con Gabriel.

Gabriel con Cristiano Ronaldo / Daily Mail

El vínculo era tal que, con la marcha de Ronaldo a Arabia Saudita, el portugués le regaló una camiseta autografiada como regalo de despedida.

El deseo de las grandes marcas

Como todas las grandes promesas del fútbol, Gabriel generó una lucha entre las mejores marcas deportivas del mundo. Finalmente, la empresa norteamericana Nike terminó saliendo victoriosa y firmó un acuerdo con el jugador.

La alianza entre las dos partes se dio hace dos semanas con un contrato a largo plazo que, según el 'Daily Mail', es uno de los más lucrativos con niños de su edad.

Mejor que los futbolistas de Premier League

Gabriel despierta pasiones entre aficionados y expertos. Buena prueba de eso son las declaraciones de Alfie Brooks, propietario de Ole Futsal y exentrenador individual del extremo.

Brooks aseguró que "he entrenado a casi 1.000 jugadores de la academia a lo largo de mi trayectoria y JJ es el mejor que he visto jamás. Podría entrar ahora mismo en un vestuario de la Premier League y, técnicamente, sería mejor que todos ellos".