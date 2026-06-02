La gran victoria de Ansu Fati

Ansu Fati vuelve a sonreír. Quedan atrás los tiempos más oscuros, aquellos en los que los problemas físicos marcaban su día a día y la mala suerte se cruzaba constantemente en el camino del internacional español. Ahora, tras una larga etapa en la sombra, Ansu vuelve a encontrar la luz en las filas del AS Mónaco, un club que le ha ayudado a reencontrarse consigo mismo y con su mejor versión sobre el terreno de juego.

Después de una temporada prácticamente testimonial en el Barça de Hansi Flick, saldada con apenas 298 minutos en once partidos, Ansu Fati optó por un cambio de rumbo. Su llegada al fútbol francés respondió a una doble necesidad: dejar atrás las dudas que se habían instalado en torno a su rendimiento y reencontrarse, poco a poco, con la versión que cautivó al mundo del fútbol desde sus primeras apariciones en la élite.

¡Así ha sido el gol de vaselina de Ansu Fati que se ha cargado al líder de la Ligue 1! / X

En ese sentido se pronunciaba en sus primeras palabras como jugador del conjunto monegasco. "De venganza nada, vengo a disfrutar del fútbol que hace tiempo que no tengo la oportunidad. Vengo a disfrutar a aportar lo máximo y ojalá podamos hacer grandes cosas", afirmó Ansu Fati, dejando claro desde el primer momento que su principal objetivo era volver a disfrutar sobre el terreno de juego. A partir de ahí, el reto pasaba por recuperar sensaciones y crecer de nuevo como futbolista.

Y lo ha conseguido. Ansu Fati ha demostrado esta temporada que ha dejado atrás los problemas físicos que le impidieron brillar con continuidad durante los últimos años. Como cualquier futbolista, ha tenido que lidiar con algún contratiempo puntual a lo largo del curso, pero, en líneas generales, ha recuperado su mejor condición física. Las sensaciones durante gran parte de la campaña han sido muy positivas en ese apartado, confirmando que vuelve a sentirse cómodo y con confianza.

Ansu Fati, héroe del Mónaco ante el líder / MONACO

Además, también ha vuelto a sacar a relucir un olfato goleador que nunca le abandonó. Es una cualidad innata de Ansu Fati. Siempre ha tenido la portería entre ceja y ceja y, dentro del área, se transforma en un competidor feroz, un auténtico 'killer'. Vive por y para el gol. Su facilidad para encontrar el camino de la red jamás desapareció y esta temporada lo ha vuelto a demostrar con doce tantos en su casillero particular.

No en vano, el AS Mónaco ha decidido hacerse de manera definitiva con sus servicios. Fabrizio Romano adelantó que el club monegasco ejecutará la opción de compra de 11 millones de euros incluida en el acuerdo de cesión. En el Principado están plenamente satisfechos con el rendimiento ofrecido por el delantero hispano-guineano y consideran, además, que todavía cuenta con un amplio margen de crecimiento. De hecho, creen que puede dar uno o varios pasos más al frente en las próximas temporadas.

Ansu Fati se queda en el AS Mónaco tras cerrarse el acuerdo definitivo / @AS_Monaco

La operación, además, deja satisfechas a todas las partes. El FC Barcelona ingresará 11 millones de euros por un futbolista que no entraba en los planes deportivos del club y, al mismo tiempo, conseguirá un importante alivio en su masa salarial. La cantidad obtenida por el traspaso, unida al ahorro que supondrá la salida de un jugador que tenía contrato hasta 2028, permitirá a la entidad azulgrana alcanzar la regla del 1:1 y operar con mucha más normalidad en el mercado de fichajes.

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Porque, más allá de los goles, las cifras o los millones que mueve la operación, la gran victoria de Ansu Fati ha sido volver a sentirse futbolista. Recuperar la confianza, dejar atrás los fantasmas del pasado y demostrar que todavía tiene mucho fútbol por ofrecer. A sus 23 años, el delantero hispano-guineano vuelve a mirar al futuro con ilusión. Y eso, después de todo lo que ha vivido, ya es una noticia extraordinaria.