El gran secreto del Qarabag, el segundo equipo más pobre de la Champions: sin estrellas y con un entrenador con más de 700 partidos en el club

El Qarabag está siendo una de las grandes revelaciones de la Champions League. Después de tropezar en San Mamés ante el Athletic Club, el equipo dirigido por Qurban Qurbanov ha demostrado que sus victorias contra Benfica y Copenhague en el inicio de la fase de liga no fueron casualidad, frenando al Chelsea de Enzo Maresca en Azerbaiyán, vigente campeón del mundo, con una lección de sacrificio y unión.

Después de conquistar Lisboa remontando un 2-0 en contra al Benfica en su debut en la Champions (2-3), el Qarabag mostró ante el Copenhague que, en su estadio, también ponen las cosas difíciles (2-0): seis puntos de seis posibles en dos jornadas impresionantes. La primera (y única) derrota llegó en San Mamés, donde fue capaz de adelantarse en el marcador en el minuto 1, pero acabó cayendo por 3-1. Rápidamente se rehizo frente a un rival de gran entidad: el Chelsea.

El Qarabag derrotó al Copenhague / AP

Los 'blues', con una plantilla valorada en 1,11 mil millones de euros, fueron incapaces de pasar del empate (2-2). De hecho, aunque en la segunda parte tuvieron oportunidades para llevarse el triunfo, también podrían haber regresado a Londres con las manos vacías. ¿Cuáles son las claves del éxito del cuadro azerbaiyano?

Una plantilla de menos de 25 millones de euros

El segundo conjunto más pobre de la competición está sorprendiendo a Europa. Con 7 puntos en cuatro jornadas, el Qarabag, cuya plantilla está valorada en 24,83 millones de euros según 'Transfermarkt', se está ganando un merecido puesto en la eliminatoria de acceso a los octavos. A este ritmo, incluso podría terminar entre los ocho primeros, 'top' que la temporada pasada cerró el Aston Villa con 16 puntos.

El Qarabag superó al Benfica / AP

Solo el Kairat Almaty tiene un valor de mercado inferior al del club azerbaiyano (12,73 millones de euros). Conjuntos como el modesto Pafos de Chipre (26,2 millones de euros), dirigido por el español Juan Carlos Carcedo -que derrotó al Villarreal en esta cuarta jornada por la mínima- superan el valor de plantilla del Qarabag. De momento, el cuadro de Qurbanov va camino de una hazaña más que interesante.

Qurbanov, un líder con más de 700 partidos en casa

Tabriz Quliyev, periodista deportivo de la agencia de noticias azerbaiyana 'Report', destacó a SPORT la figura del entrenador, Qurban Qurbanov. “Él es el gran arquitecto. Pudimos ganar perfectamente contra el Chelsea, y eso que sus posibilidades económicas son incomparables a las del Qarabag. Qurbanov es la clave: ha unido al equipo y lo ha convertido en un grupo muy sólido. Creo que se puede conseguir un objetivo tan ambicioso como clasificarse para el play-off de la Champions. Ahora, los grandes ya saben el peligro que tiene el Qarabag”, señaló.

Qurbanov, entrenador del Qarabag / Agencias

El técnico de 53 años es una verdadera leyenda en la entidad, a la que llegó en verano de 2008. Desde entonces, suma 706 partidos en el cargo, que combinó durante poco más de un año con la selección nacional, donde dirigió 11 encuentros entre noviembre de 2017 y diciembre de 2018.

El Qarabag, que solo ha cedido una liga en Azerbaiyán entre 2014 y 2025 (en 2021), destaca por ser un conjunto sólido y muy competitivo, que intenta cometer muy pocos errores y castigar los del rival con una precisión clínica. Sin embargo, su verdadera arma es no contar con ninguna estrella: en el Qarabag todos son exactamente iguales.

Sin estrellas

Según 'Transfermarkt', los futbolistas más caros de la plantilla son el mediocentro ofensivo Kady Borges y el extremo derecho Leandro Andrade, autor de tres goles en esta Champions, con un valor de mercado de solo 2,5 millones de euros. Eso contribuye a que la familia encabezada por Qurbanov se mantenga unida, humilde y luche por un mismo objetivo: hacer historia.

Leandro Andrade, celebrando un gol con Jankovic en Lisboa / AP

Pese a ello, Tabriz Quliyev se aventuró a destacar a un futbolista del Qarabag en un reportaje de SPORT antes de que empezara el torneo. Aunque subrayó que el éxito del club se explica por el rendimiento global, señaló a Marko Jankovic como el cerebro del sistema: “Su influencia en el centro del campo es clave; sería difícil imaginar la victoria ante el Ferencváros -en la ronda previa a la fase de liga- sin su presencia. En esencia, no estarían en esta Champions League”, comentó.

Jankovic, que llegó al club en 2023 por apenas 125.000 euros, es la extensión de Qurbanov sobre el césped. Es el encargado de organizar la medular y dar sentido al juego del Qarabag. A sus 30 años, y con un valor de solo 750.000 euros según 'Transfermarkt', está demostrando en el máximo escenario todo lo que es capaz de ofrecer, estrenándose incluso como goleador ante el Chelsea al anotar desde los once metros el 2-1 en los últimos minutos del primer tiempo.

El Qarabag ya ha sorprendido a Europa. Pero ahora, con media fase de liga disputada, quiere dar el golpe final. Las opciones de culminar la fase con vida y ganarse un puesto en octavos de final en el play-off pasan porque el conjunto siga compitiendo a este nivel, concediendo lo mínimo posible y con la inspiración de futbolistas como Leandro Andrade arriba (tres goles en cuatro partidos) y la jerarquía de Jankovic en la medular, junto a otros jugadores igualmente competitivos.