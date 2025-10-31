La gran noche de Vitor Roque: asistencia de lujo, remontada histórica y a la final de la Libertadores

Algunos lo calificaban como una auténtica 'misión imposible, sin embargo, el Palmeiras logró la machada contra Liga de Quito en las semifinales de la Copa Libertadores. El equipo que dirige Abel Ferreira fue capaz de darle la vuelta a los tres tantos de desventaja del partido de ida y sellaron el billete para la gran final del torneo.

El técnico del Verdao ya prometió antes del partido una "noche mágica" y cumplió con creces. El Palmeiras fue un vendaval sobre el terreno de juego para convertir los cuatro goles que necesitaba para pasar a la próxima instancia de la Copa Libertadores. De esta manera, lucharán por su cuarto título continental tras las conquistas logradas en 1999, 2020 y 2021.

Los jugadores del Palmeiras celebran el pase a la final de la Copa Libertadores / @Palmeiras

El Palmeiras consiguió rápidamente dar el primer paso para la remontada con el tanto de cabeza de Ramón Sosa. Y, antes del descanso, ya tenía la mitad del trabajo hecho tras el tanto en el descuento de la primera mitad de Bruno Fuchs. Ya en el segundo tiempo, Raphael Veiga se erigió como héroe de los locales con un doblete con sabor a final de Libertadores.

La magia de Vitor Roque

A pesar de no anotar en la espectacular remontada del Palmeiras, Vitor Roque volvió a cuajar una gran actuación sobre el terreno de juego. Más allá de su habitual entrega y trabajo en el césped, repartió una asistencia mágica para que Veiga anotara el tercer gol del Verdao. Además, aunque le correspondía ejecutar el penalti, cedió la oportunidad a su compañero, quien no falló desde los once metros para sellar la proeza.

Encadena tres partidos sin ver portería 'Tigrinho', pero sigue siendo determinante para su equipo. De esta manera, demuestra una vez más que tiene más virtudes a parte de un excelente olfato goleador, con 17 goles ya con la camiseta del Palmeiras. Ahora tiene por delante la oportunidad de levantar el título de la Copa Libertadores contra el Flamengo.