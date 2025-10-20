Graham Potter, nuevo seleccionador de Suecia

Graham Potter es el nuevo seleccionador de Suecia. Sustituye al danés Jon Dahl Tomasson, destituido la semana pasada, debido a unos malos resultados que ponen en riesgo la clasificación del combinado nacional escandinavo para el Mundial 2026.

El acuerdo con Potter, recientemente fulminado del West Ham, es válido para los dos últimos partidos de clasificación para el Mundial y un hipotético playoff en marzo y se renovará automáticamente si el equipo se clasifica para la fase final que se disputará el próximo verano.

"Recibo el encargo con mucha humildad, pero también me siento muy inspirado. Suecia tiene jugadores fantásticos que actúan en las mejores ligas del mundo. Mi trabajo será crear las condiciones para que como equipo lleguemos al máximo nivel y Suecia pueda ir al Mundial el próximo verano", aseguró Potter en un comunicado.

El técnico ingés, principal favorito al cargo, tiene una larga experiencia en el fútbol sueco, donde dirigió con éxito al modesto Östersund (2011-2018), desde el que dio el salto al fútbol británico (Swansea City, Brighton & Hove Albion, Chelsea y West Ham). Ya se había ofrecido para el cargo hace unos días, al afirmar que estaba "abierto a todo" y que ser seleccionador sueco sería una "gran oportunidad".

Tomasson, que llevaba año y medio en el cargo, fue despedido el pasado día 14 tras sumar un punto en cuatro partidos, incluidas dos derrotas seguidas en casa contra Suiza y Kosovo, que dejan a Suecia sin casi opciones de entrar entre los dos primeros del grupo, aunque puede ir a la repesca por ganar su grupo de la Nations League. Fue la primera vez que un seleccionador de fútbol de este país fue despedido antes de finalizar su contrato.