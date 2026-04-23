Gradas vacías amenazan la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos y Canadá: entradas disponibles desde 1.000 dólares para el primer partido

Albergar la fiesta más grande de fútbol no ha sido suficiente para convencer al aficionado norteamericano en comprar una entrada para los partidos del Mundial, eso y los más de 2.000 euros que habrían de pagar para entrar.

A menos de 50 días para que ruede el balón en la Copa del Mundo, la FIFA no ha conseguido vender las entradas para los partidos inaugurales de Estados Unidos y Canadá, que ya empiezan a imaginarse lo que podría ser una inauguración con asientos libres en el estadio.

Estados Unidos se presentará ante Paraguay en el SoFi Stadium en Los Ángeles (California), el más moderno de los estadios americanos y el más nuevo en este Mundial. Lo hará además el 12 de junio, en el cuarto partido del torneo. Pero con todo y la gran publicidad que se ha montado, hay 5.129 entradas disponibles en el sitio oficial de venta. Un 7,3% del aforo total.

En Canadá, el BMO Field de Toronto incluso se encuentra en obras de expansión para recibir 45.736 aficionados, pero le habría quedado grande, pues aún se encuentran disponibles 3.585 entradas, el 7,8% respecto a su capacidad.

Mapa de secciones con asientos disponibles a la venta para el juego inaugural de Canadá en el Mundial / Captura de Pantalla

Nada más vacío que un estadio vacío

Aunque no se tratan de secciones enteras vacías, cabe destacar que son entradas que no se han comprado después de cuatro fases de venta, así como la venta continua (desde el verano pasado) de paquetes de hospitalidad.

Para aumentar la preocupación de los anfitriones, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, compartió previamente que los boletos no han sido liberados en su totalidad, sino que aún ya en esta última fase están siendo liberados paulatinamente, por lo que el número de entradas disponible podría ser incluso mayor.

¿Qué tan mayor? De acuerdo a información publicada por The Athletic (New York Times), con acceso exclusivo a un reporte de ventas, hasta el pasado 10 de abril se habrían vendido 40.934 localidades de las 69.650 disponibles para el juego inaugural de Estados Unidos. Tan solo dos tercios (67,5%) de la capacidad total.

Mapa de secciones con asientos disponibles para el partido inaugural de Estados Unidos / Captura de Pantalla

Cabe señalar que el diario estadounidense sí aclara que desconoce si estas ventas incluyen las de los paquetes de hospitalidad y la FIFA le sugirió que sería "engañoso e irresponsable presentar dichas cifras como hechos" -- de la misma manera en que los aficionados han tachado de "engañosas" las tácticas de la FIFA para vender las entradas.

Precio matador

El principal obstáculo con el que se encuentra la FIFA para vender los partidos inaugurales de los anfitriones norteamericanos sería el precio por el cual se ha decantado.

Para el duelo inaugural entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, aún se encuentran disponibles boletos en cuatro categorías, con los precios que oscilan entre los 1.050 y 3.610 dólares.

Incluso con la dificultad que ha presentado vender el partido entre EE.UU. y Paraguay, este se mantiene como uno de los más caros del torneo. Las entradas disponibles a la fecha se venden desde 2.080 dólares y alcanzan un precio de 4.410 dólares.

A la cuenta de gradas vacías y los exorbitantes precios habrá que sumar también las entradas que se encuentran en los múltiples sitios de reventa -- cuyo precio más barato para estos partidos es por 1.160 dólares.

No en México

No es el caso de México, que ha vendido en su totalidad las entradas disponibles (hasta ahora) para los tres partidos del equipo nacional. Eso incluso pese a los costos de 2.355 dólares y que alcanzaban hasta los 10.990 dólares (9,4 mil euros, aproximadamente) para la inauguración del Mundial.

La diferencia podría radicar totalmente en el interés que hay alrededor del deporte en estos países. De acuerdo a un reporte publicado por el Instituto Superior en Ciencias Empresariales y Deportivas (México), el fútbol es el deporte con más afición del país, con un seguimiento de casi el 73,7% de la población (98 millones).

Caso contrario, The Economist apunta que el 'soccer' es apenas el tercero más popular en Estados Unidos con tan solo el 10% de los aficionados estadounidenses considerándolo su deporte favorito.

En Canadá, un estudio de mercado hecho por The Strategic Counsel halló que, el 75% de la población se declara aficionada a los deportes y dentro de ese sector, el 'soccer' -- específicamente la MLS, donde juegan tres clubes canadienses -- ocupa el octavo lugar en los deportes más seguidos.

No resulta coincidencia que no se hayan vendido las entradas, incluso si, como señala el reporte publicado por The Athletic; el precio de aquellas para el juego inaugural de Estados Unidos no ha subido sobre los 2.730 dólares a lo largo de los meses -- como sí lo hicieron otros partidos.

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Curiosamente, de los juegos listados a la venta, los inaugurales de Canadá y EE.UU. -- que de acuerdo a la FIFA son de "alto grado de interés" -- son los únicos que no están etiquetados con "disponibilidad limitada" de entradas.