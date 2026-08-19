"Gracias, adiós": el Liverpool mueve ficha por Barcola y Mbaye, descartes de Luis Enrique

El Lens se ha convertido en la 'Kryptonita' de Luis Enrique. Al asturiano tan solo se le han escapado dos títulos en Francia desde 2023: la Coupe de France 2025/26 y el Trophée des Champions 2026. Curiosamente, ambos se los arrebató el conjunto norteño. La proeza de los 'Sang et Or' es digna de admirar: resistieron toda la segunda mitad con diez ante todo un Paris Saint-Germain.

Los parisinos, que venían de conquistar la Supercopa de Europa en Salzburgo, se quedaron con las ganas de festejar su segundo título en cuatro días. Pero la vida sigue y la defensa de la Ligue 1 empieza el domingo (20:45 horas) frente al Stade Rennais. El mercado, eso sí, aún no está cerrado. Y está lejos de estarlo.

Como viene siendo habitual, el verano en los despachos de la entidad capitalina está siendo intenso. Gonçalo Ramos, Kolo Muani y Kang-in Lee dejaron más de 150 millones de euros en las arcas para dar paso a las contrataciones de Lucas Digne, Maghnes Akliouche, Ferran Torres y Mika Godts, además de la del tunecino Khalil Ayari, cedido al USL Dunkerque de Ligue 2. El desembolso supera los 150 millones.

No ha sido una inversión cualquiera. Dejando a Digne al margen, la elección de los perfiles ofensivos cobra todo el sentido del mundo: los tres pueden desempeñarse en cualquiera de las tres posiciones del frente de ataque. Una estrategia que encaja con la polivalencia que Luis Enrique exige a sus pupilos. Ahora, además, el técnico tiene a su disposición dos tridentes ofensivos.

Oficial: Ferran Torres, nuevo jugador del PSG / PSG

Objetivos de Iraola

Pero claro, no hay sitio para todos. Y hay dos jugadores que tienen las horas contadas en París: Bradley Barcola e Ibrahim Mbaye. Ambos son objetivos del Liverpool de Andoni Iraola. El francés ya sonó con fuerza la pasada ventana para salir traspasado tras perder la titularidad con la llegada de Kvaratskhelia, mientras que el senegalés sería relegado aún más a un segundo plano.

Días atrás se hablaba de que en la capital francesa no iban a bajar de los 170 millones por Barcola, pero 'TalkSPORT' detalla que el club ha rebajado sus pretensiones económicas y ahora aceptaría unos 145. Ahora es el turno de la dirección deportiva 'red', que debe evaluar si dará el paso definitivo para satisfacer los deseos del PSG. El internacional galo, por su parte, ya ha dado luz verde a los términos personales propuestos por la entidad de Merseyside.

Bradley Barcola, jugador del Paris Saint-Germain / Agencias

Sin duda alguna, su incorporación daría un salto de calidad tremendo al ataque 'red'. Barcola es letal a campo abierto, cambia de ritmo con una facilidad pasmosa y tiene una gran lectura de juego. No necesita mucho para generar peligro. Es un agitador nato.

Ibrahim Mbaye es otro extremo interesante. Con aún un margen de crecimiento brutal (2008), gusta mucho en Anfield para reconstruir la parcela ofensiva tras la marcha de Salah. Fue sondeado por el Leverkusen, pero el canterano parisino prioriza desembarcar en el proyecto de Iraola. 'RMC Sport' deslizó que el Liverpool alcanzó un acuerdo contractual de cinco años con el senegalés.

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Mbaye, titular en varios partidos con el PSG a los 17 años / EFE

Ni uno ni otro entra en los planes de Luis Enrique. No pudo dejarlo más claro el asturiano al dejar a ambos fuera de la convocatoria para la final de la Supercopa de Francia. Y se mostró tajante al ser cuestionado por su situación: "Gracias, adiós", respondió. "Hablaré del mercado de fichajes cuando termine, no antes. Abordaré todos los temas cuando haya concluido", sentenció.