Goretzka 'planta' al Atlético y el Bayern da por cerrado su caso

El Atlético de Madrid se quedará sin Leon Goretzka para este mercado de fichajes de invierno. El Bayern de Múnich confirmó este viernes, mediante un comunicado oficial y declaraciones de Christoph Freund, su director deportivo, que el centrocampista alemán seguiría formando parte de la plantilla bávara hasta final de temporada, dejando así cerrado su caso, en el que se daba por hecho una salida este mismo mes.

"Leon Goretzka dejará el FC Bayern este verano tras ocho años de éxito. Hasta entonces, haremos todo lo posible para ganar más títulos juntos. ¡A por ello!", escribió el club en sus redes sociales.

“Leon se siente muy cómodo en este club y en este equipo. Ha decidido quedarse aquí. Juega muy fuerte, está a un nivel extremadamente alto, por lo que no es de extrañar que haya habido consultas, incluidas preguntas concretas (por él en este mercado de invierno)”, añadió el responsable deportivo del Bayern en la rueda de prensa previa al choque de este sábado contra el Hamburgo en la Bundesliga.

Finalmente, lo que sí queda claro es que el alemán, muy cuestionado estos últimos meses, abandonará el club cuando termine su contrato con el Bayern en el mes de junio. “Es una parte importante del equipo. Nos hemos comunicado abiertamente con todos los involucrados, porque su contrato acaba en verano. Debido a esta dinámica en las últimas semanas, hemos intensificado las conversaciones y hablado abiertamente sobre lo que será su camino en verano. En verano su camino en el Bayern habrá concluido”, dijo Freund.

Por su parte, el entrenador del club, Vincent Kompany, habló sobre la situación del futbolista en la misma rueda de prensa: “Mi relación con León siempre ha sido buena y honesta. Su papel con nosotros siempre fue importante. Espero con ansias los momentos que aún podamos disfrutar. Por eso su motivación era tan grande para continuar en el Bayern".

El propio futbolista también habló de la situación con un post en redes sociales, en el que confirma el interés de varios equipos y explica los motivos de su decisión de quedarse.

"Queridos aficionados, los últimos días han sido más turbulentos de lo esperado. Al mismo tiempo, me han traído claridad: aunque me honra el interés de los mejores clubes internacionales, he decidido claramente que quiero quedarme en el FC Bayern hasta el final de la temporada. Con un equipo con el que es increíblemente divertido estar, tanto dentro como fuera del campo, y un entrenador que ha convertido a nuestra plantilla en una verdadera unidad. Siento un profundo compromiso con este equipo y el club. Nuestro objetivo común es volver a Marienplatz en mayo, ¡celebrando los títulos más importantes junto a ustedes!", escribe Goretzka.

"Al mismo tiempo, el club y yo hemos decidido, tras conversaciones constructivas y positivas, que nuestra exitosa etapa juntos terminará este verano. Como ya he dicho, también es el momento ideal para empezar una nueva etapa: como futbolista y como persona. Pero aún queda mucho por hacer. ¡Démoslo todo para alcanzar el máximo éxito esta temporada con el FC Bayern y en el Mundial con la selección nacional! ¡Tengo muchas ganas! ¡Gracias por vuestro apoyo! ¡2026! ¡Mia san Mia!", finalizó el mensaje.

Con esta carpeta cerrada, Mateu Alemany tendrá que buscar otros nombres si quiere reforzar la plantilla de Simeone este mercado, y deberá continuar monitorizando la situación del centrocampista del Bayern para negociar con él como agente libre si desea traerle gratis en verano.