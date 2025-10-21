Golpe de la UEFA a la piratería

La UEFA se ha incorporado oficialmente a la Alianza para la Creatividad y el Entretenimiento (ACE), la principal coalición internacional dedicada a combatir la piratería digital. Con esta adhesión, según informa el mayor estamento del fútbol en Europa en un comunicado, la UEFA se convierte en el primer organismo deportivo en unirse a ACE, sumándose a un esfuerzo conjunto de la industria por proteger el valor del contenido creativo y deportivo a nivel mundial.

Este acuerdo supone un paso significativo en la cooperación entre sectores para "salvaguardar la integridad del contenido deportivo en directo en todo el mundo".

Dentro de la ACE, la UEFA desempeñará un papel activo en el Live Tier, el área encargada de coordinar y reforzar las acciones contra la piratería de eventos deportivos en directo. En colaboración con las autoridades y otros socios estratégicos, se impulsarán operaciones dirigidas a desmantelar redes ilegales en todo el planeta. Asimismo, esta alianza refuerza el compromiso de la UEFA y de UC3, la entidad responsable de la comercialización de los derechos de las competiciones de clubes, con la protección global frente a la piratería.

La ACE, liderada por la Motion Picture Association (MPA), agrupa a más de 50 grandes compañías y estudios de entretenimiento en una iniciativa conjunta para preservar la integridad del ecosistema digital frente a la piratería.

“La incorporación de la UEFA a ACE representa un hito en nuestra estrategia global de protección de contenidos”, afirmó Guy-Laurent Epstein, director de Marketing de la UEFA. “Esta alianza nos permitirá ampliar nuestras capacidades de cumplimiento, reforzar la colaboración con líderes de la industria y aprovechar la probada eficacia de ACE en el desmantelamiento de servicios ilegales”.

Por su parte, Charles Rivkin, presidente y director ejecutivo de la MPA y de ACE, destacó: “Con la adhesión de la UEFA a la mayor coalición antipiratería del mundo, fortalecemos nuestra capacidad para detectar, disuadir y eliminar la piratería en línea a nivel global. Unir fuerzas con la UEFA potencia la defensa del contenido deportivo frente a actores maliciosos y amplía el alcance de nuestros esfuerzos para proteger tanto a los aficionados como a los operadores de radiodifusión”.

Los miembros del Live Tier se benefician del intercambio de información en tiempo real, del alcance internacional y de las alianzas de ACE con el sector privado y las fuerzas del orden. Gracias a sus herramientas, procesos y tecnología especializados, la Alianza puede actuar con rapidez ante la piratería que afecta a los eventos en directo.

Finalmente, la UEFA y UC3 reiteran su compromiso de proteger los intereses de sus socios de radiodifusión. La defensa de los derechos mediáticos es esencial para garantizar la sostenibilidad del fútbol profesional y de base, así como para apoyar programas de desarrollo en todo el ecosistema del fútbol europeo.