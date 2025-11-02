Un golpe de suerte impulsa al Inter

El Inter de Milán salvó este domingo la papeleta con fortuna, gracias al gol en propia meta del Hellas Verona en el minuto 94 (1-2) que le coloca a un solo punto del liderato tras el empate del Nápoles ante el Como 1907.

El azar quiso que el Inter saliese victorioso de Verona. Solo un balón colgado a la desesperada en el 94 al área y la confusión provocada por el barullo mantuvieron el buen momento interista, ganador por segunda jornada consecutiva. Está a solo un punto del Nápoles, de un liderato que, eso sí, está todavía en manos de una Roma que de ganar al Milan se aupará en lo más alto de una Serie A igualadísima.

Sufrió mucho más de lo esperado el combinado de Chivu ante un Verona que no sabe lo que es ganar en estas 10 primeras jornadas. Y eso que, pese a las rotaciones, se adelantó en el marcador muy pronto, a los 15 minutos, certificando su superioridad en ese inicio. Fue precisamente uno de los menos habituales, el polaco Piotr Zielinski, el que abrió el partido con un golazo en una jugada ensayada.

Verona (Italy), 02/11/2025.- Hellas Verona's Giovane (3-L) celebrates with teammates after scoring the 1-1 equalizer during the Italian Serie A soccer match Hellas Verona FC vs Inter FC at Stadio Marcantonio Bentegodi in Verona, Italy, 02 November 2025. (Italia) EFE/EPA/EMANUELE PENNACCHIO / EMANUELE PENNACCHIO / EFE

Hakan Calhanoglu, desatado en este inicio de campaña, colocó un saque de esquina perfecto directamente a la frontal. Zielinski, inteligente, en lugar de buscar la potencia con el empeine, colocó el interior y puso el balón en la escuadra. Primer gol del ex del Nápoles en la presente temporada.

Tenía el partido controlado el Inter. El Verona solo lo intentó a la contra. Pero la poca intervención de Lautaro Martínez arriba mermó la productividad ofensiva de los 'nerazzurri', que pagaron caro no aprovechar sus minutos de gran superioridad.

Porque justo antes del descanso, el Verona se desató. Dos jugadas que pudieron cambiarlo todo. Aunque la revolución de los locales se quedó a medias. Sirvió para maniatar a todo un Inter hasta el último suspiro. Primero con el golazo de Giovane, la perla del equipo. Tres asistencias sumaba en su gran inicio el joven de 21 años. Le faltaba el gol y lo encontró por todo lo alto. Se midió con Bastoni al espacio. Le ganó el regate y fusiló a Sommer con un disparo cruzado. Su primer gol en Serie A ante uno de los candidatos a levantar el título.

Own goal of Verona’s Martin Frese 1-2 during the Serie A soccer match between Hellas Verona and Inter at the Bentegodi Stadium in Verona, north west Italy - Sunday , November 02 , 2025. Sport - Soccer . (Photo by Paola Garbuio/Lapresse) / Paola Garbuio/Lapresse / LAP

Fortuna 'nerazzurra'

Fue el primer aviso al Inter. El segundo llegó pocos segundos después y pudo ser mortal. El nigeriano Gift Orban, el acompañante de Giovane, se encontró con el palo en su remate, para alivio de los 'nerazzurri'. Fue la gran oportunidad del Verona para amarrar su primera victoria. El empate ante el Inter, claro, es siempre un buen resultado, y más en su situación, pero se le acabó escapando de entre las manos.

De la manera más cruel, además. Porque el centro de Barella en busca de Esposito no encontró rematador. Y fue eso precisamente lo que despistó al danés Martin Frese, colocado justo detrás de Esposito. No vio el balón hasta que lo tuvo encima y su intento por apartarse fue inútil. El balón acabó entrando en su propia puerta. El Inter celebró su suerte. Está muy cerca del liderato.