Golpe al PSG en el debut de Pogba en Mónaco

El AS Mónaco dio la sorpresa en el estadio Louis II al doblegar al París Saint-Germain por la mínima gracias a un gol de Takumi Minamino en el segundo tiempo (1-0) en el partido que supuso, también, el debut oficial de Paul Pogba en su nueva casa con la camiseta rojiblanca.

Tras esta derrota, los capitalinos podrían caer hasta la tercera plaza de la Ligue 1 si sus principales perseguidores, Olympique de Marsella y Lens, a dos puntos, ganan sus respectivos partidos.

Ya avisó Luis Enrique en la previa del partido: era un duelo de Champions. Y los de Sébastien Pocognoli hicieron su trabajo de forma realmente notable, sometiendo a un PSG falto de ideas y siendo superiores en todas las líneas del campo durante prácticamente la totalidad del encuentro.

El equipo monegasco, necesitado de puntos si no quiere desengancharse de las posiciones de arriba de la liga francesa, salió realmente enchufado al Louis II, y pareció por momentos un equipo diferente al que se había visto en las pasadas jornadas, con tres derrotas consecutivas en liga (0-1 vs. París FC, 1-4 vs. Lens y 4-1 vs. Rennes), además de un sorprendente empate esta misma semana ante el Pafos (2-2).

El técnico belga preparó un partido con el objetivo de anular a las tres principales bazas del PSG en el centro del campo (Joao Neves, Fabián Ruiz y Vitinha, por el que se pedía el Balón de Oro esta semana de Champions) y sacar provecho del balón parado. Lo consiguió. Minamino, Camara y Teze ganaron la partida en la medular y cada balón parado era una jugada de peligro para los locales.

El gol finalmente lo marcó el japonés, que precisamente fue sustituido en los minutos finales, ya su equipo con uno menos por la expulsión de Thilo Kehrer, por Paul Pogba, que pudo disputar sus primeros minutos en el Louis II tras más de dos años apartado de los terrenos de juego por su sanción por dopaje.