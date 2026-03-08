Golpe duro a la anfitriona del Mundial: preocupa la lesión de Sergiño Dest

El jugador del PSV Eindhoven Sergiño Dest podría pasarse un tiempo apartado de los terrenos de juego. En el partido de este sábado de su equipo ante el AZ Alkmaar, con victoria local por 2 goles a 1, el lateral norteamericano tuvo que ser sustituido en el minuto 57 por una lesión en los isquiotibiales... que preocupa, tanto a su equipo como a su selección, Estados Unidos, a menos de 100 días para el inicio del Mundial.

"Las cosas no pintan bien para Dest, puede tener una lesión grave", decía en rueda de prensa su entrenador Peter Bosz.

El ex del FC Barcelona tuvo que ser retirado del terreno de juego con ayuda de los médicos del equipo que le atendieron sobre el césped, con claros signos de dolor y si poder apoyar la pierna en el suelo. Dest chocó en un balón dividido con Goes, y quedó tendido en el suelo.

"Que te mejores pronto", publicó en redes sociales la cuenta oficial del PSV.

"Estaré fuera durante un tiempo para hacer lo que más me gusta. Pero una cosa es segura, este no es el final de la temporada. ¡Haré todo lo que esté en mi mano para asegurarme de que voy a volver lo antes posible en el momento adecuado! Gracias por los mensajes, no os decepcionaré chicos", escribió el propio jugador en sus redes.

Por ahora, todo indica que Dest se perderá los amistosos preparatorios del mes de marzo y, a la espera de las pruebas que se le puedan realizar, existe cierta alarma en uno de los países anfitriones del Mundial, Estados Unidos.

De confirmarse una lesión grave, Dest se perdería la cita mundialista en su país cuando se esperaba que su presencia ayudara al conjunto de las barras y las estrellas a dar un paso adelante en el panorama internacional.

Sergiño Dest volvió a jugar en marzo de 2025 después de casi un año tras sufrir una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha durante un entrenamiento con el PSV Eindhoven en abril de 2024, lo que le requirió tener que pasar por quirófano.

Gol de otra figura de la USMNT

En la nota positiva para la USMNT, Ricardo Pepi, otro de los jugadores de la selección de Mauricio Pochettino, fue el autor del gol de la victoria del PSV en el minuto 86 de partido.

Se trata de su décimo tanto en 18 actuaciones en la Eredivisie esta temporada.