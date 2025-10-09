Golpe al Como de Cesc Fàbregas

El viento que sopla junto al lago de Como no siempre trae buenas noticias. Esta vez, lo que llega es una decisión firme y amarga: el Tribunal Deportivo de Apelación Nacional ha ratificado las sanciones impuestas al Como 1907, que deberá enfrentarse a la Juventus sin dos de sus pilares más influyentes: Cesc Fàbregas, el arquitecto de un sueño que devolvió la ilusión al club lombardo, y Jesús Rodríguez Caraballo, el joven atacante que había empezado a despuntar bajo su tutela.

Hace apenas unos meses, Cesc cerró un curso glorioso, guiando al Como en su regreso a la élite italiana tras 21 años con una mezcla de serenidad y confianza en una idea atrevida. Su visión, pulida en grandes templos del fútbol europeo, sirvió para conquistar una media tabla que marcó el primer paso de un proyecto que sueña en grande y que se ha reforzado con fuerza este verano.

Decisión irrevocable

La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) confirmó este jueves la resolución del Tribunal, que desestimó el recurso presentado por el club. De este modo, Rodríguez cumplirá una sanción de tres partidos, mientras que Fàbregas permanecerá dos encuentros alejado del banquillo, además de recibir una amonestación oficial.

Cesc Fàbregas, después de ganar el primer partido de Liga / AP

El duelo entre Cremonese y Como, disputado el 27 de septiembre, correspondiente a la sexta jornada de la Serie A, se saldó con un 1-1 y un par de sanciones muy sensibles para el equipo lombardo.

Los motivos del castigo

Jesús Rodríguez, de apenas 19 años, fue expulsado con roja directa en el minuto 82 tras un duro choque con un rival. El árbitro interpretó la acción como conducta violenta, lo que derivó en la sanción más severa. El ex del Betis se perderá los encuentros ante Atalanta, Juventus y Parma, y no podrá regresar hasta el 29 de octubre frente al Hellas Verona.

Por su parte, Cesc Fàbregas fue expulsado al término del encuentro por protestas reiteradas y comentarios despectivos hacia el colegiado Marco Di Bello. El técnico catalán ya cumplió su primer partido de suspensión ante la Atalanta, y tampoco podrá estar en el banquillo frente a la Juventus el 19 de octubre al perder el recurso.

El rechazo del recurso cayó como un jarro de agua fría en el seno del club. El Como confiaba en una rectificación que permitiera contar con ambos sancionados en uno de los choques más exigentes del curso. Pero el Tribunal fue tajante, sin margen para interpretaciones.

La vuelta de Cesc

Cuando cumpla su sanción, Cesc Fàbregas volverá al banuqillo del Como el 25 de octubre ante el Parma, con el reto de seguir sumando de tres en tres y, quién sabe, si poder soñar a final de temporada con terminar en puestos europeos.