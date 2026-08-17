Golpe de autoridad en el mercado de River Plate

River Plate ha completado uno de los mercados más importantes de los últimos años con la incorporación de varios futbolistas de primer nivel y una clara apuesta por reforzar su plantilla de cara a la nueva temporada. El club argentino ha sumado a Thiago Almada, Ángel Correa y Nicolás Otamendi, tres integrantes de la selección argentina campeona del mundo en Qatar 2022.

La operación más destacada ha sido la llegada de Almada, procedente del Atlético de Madrid, por una cantidad cercana a los 20 millones de dólares. El traspaso convierte al centrocampista ofensivo en el fichaje más caro de la historia de River y en una de las operaciones de mayor dimensión económica realizadas por un club argentino.

Almada no es, sin embargo, la única incorporación de renombre. River también se ha hecho con los servicios de Ángel Correa, que llega desde Tigres de México, y de Nicolás Otamendi, uno de los defensas argentinos con una trayectoria más extensa en el fútbol europeo. Los tres coincidieron en la selección que conquistó el Mundial de 2022.

La presencia de los tres campeones del mundo supone un importante refuerzo en términos de experiencia para el equipo dirigido por Marcelo Gallardo. El mercado de River también ha incluido el regreso de Lucas Beltrán, delantero formado en las categorías inferiores del club que vuelve a Argentina después de su experiencia en Europa. El atacante pasó por la Fiorentina y tuvo la oportunidad de competir en la Serie A antes de regresar al equipo en el que comenzó su carrera.

Además, el conjunto argentino ha incorporado a Giovanni González, Francisco Ortega y Tobías Andrada, movimientos destinados a ampliar las opciones de la plantilla en diferentes posiciones.

El volumen de las operaciones sitúa a River entre los clubes sudamericanos que más han apostado por reforzarse durante este mercado. La llegada de Almada establece además un nuevo registro para el fútbol argentino, al superar la inversión realizada anteriormente por Correa en una operación que también había adquirido una dimensión relevante dentro del mercado local.

Más allá de las cifras, el denominador común de buena parte de los fichajes es el perfil de los futbolistas. River ha apostado por jugadores con experiencia internacional, algunos de ellos con pasado en el fútbol europeo y tres con el reconocimiento de haber formado parte de la selección argentina campeona del mundo.

El objetivo será trasladar esa experiencia al terreno de juego y elevar el nivel competitivo de un equipo que afronta una temporada con aspiraciones tanto en el campeonato argentino como en las competiciones continentales.