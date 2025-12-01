Golpazo para la Juve: Vlahovic, de dos a tres meses 'KO'

La Juventus ha recibido uno de los golpes más duros de la temporada: Dusan Vlahovic estará fuera de los terrenos de juego durante varios meses tras confirmarse una grave lesión muscular. El delantero serbio, referente ofensivo del equipo y máximo goleador bianconero en las últimas campañas, cayó lesionado durante el encuentro de Serie A frente al Cagliari el pasado sábado.

Tras intentar un disparo a portería en la primera mitad, Vlahovic se desplomó con claros gestos de dolor y abandonó el campo asistido por el cuerpo médico. Aquella imagen, inquietante desde el primer instante, se ha transformado ahora en la peor noticia para el club.

Dusan Vlahovic, de la Juventus, remata ante jugadores del Sporting de Portugal / ALESSANDRO DI MARCO / EFE

Las pruebas realizadas por la entidad decretaron que el serbio tiene una "lesión de alto grado en la unión músculo-tendinosa del aductor largo izquierdo". La Juventus lo confirmó mediante un comunicado oficial, detallando que el jugador deberá someterse a nuevas consultas médicas para definir la vía de tratamiento más adecuada.

QUIRÓFANO, NO... DE MOMENTO

Aunque de momento no se planea operar, no se descarta la intervención quirúrgica, lo que ampliaría el tiempo de recuperación. En un escenario conservador, Vlahovic podría volver dentro de dos meses; en el caso de cirugía, el plazo se extendería a tres. En cualquier caso, su 2025 competitivo está cerrado.

El golpe no solo es físico, también deportivo. Vlahovic acumulaba seis goles en la presente campaña, además de haber sido el jugador más determinante en el frente de ataque turinés. Su baja prolongada coincide con un calendario exigente: Napoli (dos veces), Bologna y Roma aparecen en el horizonte inmediato, compromisos en los que la figura del serbio habría sido clave. Paradójicamente, el club había considerado su salida en mercados recientes debido a su contrato y a sus altas pretensiones, pero su rendimiento sostenido lo mantuvo como referencia ofensiva.

Ante este panorama, Luciano Spalletti se encuentra obligado a reorganizar su ataque. Las alternativas pasan por Jonathan David y Lois Openda, llamados a responder con goles y liderazgo en un momento crítico. También se contempla la posibilidad de utilizar a Kenan Yildiz como falso nueve, una variante que se viene discutiendo en el entorno bianconero y que podría dar un matiz diferente al sistema.

La lucha por el liderato en Italia está al rojo vivo, con los 'bianconeri' algo descolgados: el Milan y el Nápoles son colíderes con 28 puntos, mientras los de Spalletti cabalgan en la séptima plaza con solo 23 unidades.