COPA DE FRANCIA
Dos goles de Wahi clasifican al Niza para la final contra el Lens
El club del sud francés eliminó al Estrasburgo, rival del Rayo Vallecano en las semifinales de la Conference League
EFE
Dos goles de Elye Wahi en el segundo tiempo de la visita a Estrasburgo clasificaron este miércoles al Niza para la final de la Copa de Francia, en la que se medirá el próximo 23 de mayo al Lens en el estadio de Francia, en Saint Denis en París.
Pese a la condición de local del Estrasburgo, el rival del Rayo Vallecano en las semifinales de la Liga Conferencia a partir de la próxima semana, y una primera parte equilibrada, en la segunda marcó la diferencia el Niza, que no gana esta competición desde 1997.
En el minuto 51, Wahi anotó el 0-1 en un contragolpe y, en el 82, resolvió la clasificación desde el punto de penalti.
- Guardiola aprueba a su futuro central: 'Ha crecido mucho en España
- La frase sobre el fichaje de Julián Álvarez que circula en el Barça
- Bastoni, Leao, Calafiori, Huijsen... ya salen nombres salpicados de la trama de prostitución en Italia
- La lista de Simeone indigna a media liga: 'Nos sentimos perjudicados
- Polémica y reacciones de la actualidad deportiva de Barça y Real Madrid, en directo: sigue toda la radio deportiva
- El efecto dominó con Marrero, Remiro y el Barça
- Barça - Estrella Roja, en directo hoy: resultado del partido del play-in de la Euroliga, en vivo
- Real Madrid - Alavés: resumen, resultado y goles del partido de LaLiga