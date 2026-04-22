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COPA DE FRANCIA

Dos goles de Wahi clasifican al Niza para la final contra el Lens

El club del sud francés eliminó al Estrasburgo, rival del Rayo Vallecano en las semifinales de la Conference League

Elye Wahi celebra un gol en la Copa de Francia

Elye Wahi celebra un gol en la Copa de Francia / @ogcnice

EFE

Dos goles de Elye Wahi en el segundo tiempo de la visita a Estrasburgo clasificaron este miércoles al Niza para la final de la Copa de Francia, en la que se medirá el próximo 23 de mayo al Lens en el estadio de Francia, en Saint Denis en París.

Pese a la condición de local del Estrasburgo, el rival del Rayo Vallecano en las semifinales de la Liga Conferencia a partir de la próxima semana, y una primera parte equilibrada, en la segunda marcó la diferencia el Niza, que no gana esta competición desde 1997.

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En el minuto 51, Wahi anotó el 0-1 en un contragolpe y, en el 82, resolvió la clasificación desde el punto de penalti.

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