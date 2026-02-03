El golazo de Muriel, ex del Sevilla, con el que alucinan en Colombia

Cerca de llegar a los 200 goles como profesional (180), Luis Fernando Muriel sigue vigente a sus 34 años. El exdelantero de LaLiga, con pasos por el Sevilla y el Granada, es ahora la carta goleadora de un Junior de Barranquilla en el que comparte ataque con otro viejo conocido de la liga española -y del Sevilla-: Carlos Bacca.

No obstante, si bien Bacca ha pasado por algunas lesiones que le tienen en el dique seco desde la pasada campaña, Muriel ha sido la gran incorporación del equipo 'Tiburón' para esta temporada, club del que es hincha y que es el vigente campeón de Colombia. Los de Alfredo Arias apostaron todo a su fichaje, aterrizando en Barranquilla desde el Orlando City, club al que volvió tras su periplo italiano por la Atalanta.

Bacca durante su etapa en el Villarreal / AGENCIAS

Muriel, que llegó a costar 25 millones de euros cuando el club hispalense lo fichó desde la Sampdoria en 2017, lleva ahora con orgullo el '10' de su equipo que supo portar uan leyenda del fútbol sudamericano: Carlos 'Pibe' Valderrama.

Y está empezando Luis a mostrar su calidad, esa que le mantuvo más de una década en Europa, y la misma de la que se valió para marcar un auténtico golazo esta misma semana. Su equipo, el Junior, visitaba al Deportivo Pereira en Armenia por la cuarta jornada de la Liga Betplay.

Venían de un inicio de temporada complicado, cayendo en la Superliga -el formato supercopa local- contra Santa Fe. Pero se recuperó rápidamente gracias al torneo local, sumando el triunfo ante Millonarios y el más reciente contra los pereiranos, en el que tuvo intervención vital Muriel.

Cuando el choque se encontraba 1-1, el delantero apareció en el 69' con un disparo de falta que dejó sin opciones al portero Jorge Martínez, mostrando que la calidad sigue intacta. Fue clave para el triunfo, que terminarían llevándose con el doblete de Cristian Barrios (2-3).