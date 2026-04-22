Un golazo de 'Kvaradona' asegura el liderato del PSG

El PSG solventó sin contratiempos la visita del Nantes al Parque de los Príncipes, valiéndose de una soberbia actuación de Kvaratskhelia para, con su doblete, vencer (3-0) asegurar aún más la primera plaza. Doué completó la goleada y Dembélé se vistió de asistente, junto a un Dro que fue titular.

La consigna era clara. El buen hacer del Lens había valido para que, venciendo al Toulouse, se pusiera a solo un punto de los parisinos, que cayeron ante el Lyon de Endrick el fin de semana. Recibiendo ahora al Nantes, no valía otra cosa que ganar.

Luis Enrique, entrenador del PSG / EFE

Por ello no tardó mucho el conjunto local en abrir el marcador. Trece minutos, lo que tardó el colegiado Clement Turpin (la pesadilla del Barça en el Metropolitano) en sancionar penalti para que Kvaratskhelia transformara la sanción en gol.

Un cuarto de hora y ya estaba servida su ventaja, aunque no por mucho tiempo: sobre los 22', Leroux igualó el duelo con un voleón imposible para Safonov. Sin embargo, el VAR avisó a Turpin que su definición llegó en fuera de juego, por lo que no subió al marcador.

Los jugadores del PSG celebrando su gol / EFE

Sí que lo hizo la diana de Doué, de gran factura, definiendo con un remate imponente ante la insuficiente resistencia de Anthony Lopes.

Con el 2-0 se fueron a vestuarios, aunque la obra de arte se la tenía guardada Kvarastkhelia para la segunda parte. El georgiano recibió de Dembélé en la frontal y, con un regate, dejó en el camino a dos defensores para, ante la salida de Lopes, definir con una suave vaselina.

'Kvaradona' lo volvió a hacer con su octava diana de la liga, la misma que sirve para sacar cuatro de ventaja sobre el Lens. Viene bien tener calma en la competición doméstica con el Bayern esperando en el horizonte para las semis de la Champions.