El gol de España reside en Atenas

Pep Biel, a sus 26 años, se está saliendo en el Olympiacos El mallorquín, con quince tantos anotados esta temporada, es el jugador español que más goles ha anotado en una liga de primera división

Siempre cerquita del área rival. Siempre cerquita del gol. Sea desde la mediapunta, donde se siente más cómodo, o escorado en una de las dos bandas, pero a Pep Biel siempre le ha gustado pisar zonas de peligro y, sobre todo, meter goles. Lo lleva en la sangre.

En el fútbol amateur le ha costado más, pero desde que en el Almudévar aragonés se hinchara, no ha dejado de celebrar tantos. Primero en Zaragoza, luego en Copenhague y, ahora, en Atenas, donde su nombre ha pasado, por fin, a un primer plano.

Y es que Pep Biel es, a día de hoy, el jugador español que más goles lleva anotados en una primera división (15 entre Copenhague y Olympiacos). Ni Joselu, ni Aspas ni nadie llega a las cifras del atacante mallorquín, que le ha llegado el estrellato a los 26 años y tras tener que hacer las maletas en 2019 para probar suerte en el fútbol extranjero.

De menos a más

Es imposible saber qué hubiera pasado si Pep Biel se hubiera quedado en España, pero lo que sí sabemos es que su marcha le obligó a madurar en su juego y le hizo mejorar en un fútbol mucho más físico como el de Dinamarca. Le costó, pero se hizo importantísimo en las últimas dos temporadas, es decir, hasta que club y jugador decidieron separar sus caminos. Llegó el Olympiacos, y Pep no pudo “decir que no”.

“Me gustó mucho el proyecto que me ofrecieron, a muchos años vista. Me explicaron bien todo lo que querían hacer y me encantó”, asegura a SPORT el futbolista mallorquín. Llegar y besar el santo.

Venía de temporada y media buenísima en Copenhague, donde había descubierto que también podía ser un gran ‘9’, y en Olympiacos la ha seguido rompiendo. Primero con Carlos Corberán y ahora con Míchel en el banquillo, que lo ha situado más en banda izquierda, para dejarle la mediapunta a un tal James Rodríguez.

“Tener compañeros con este nombre y con esta calidad pues hace que uno se sienta mejor, rodeado de buenos futbolistas. Es un privilegio”, comenta un Pep Biel que ha caído de pie en Atenas. Está encantado con la ciudad, que le recuerda a Mallorca, y su rendimiento, pese a que a él no le interesen los focos, no ha hecho más que dispararse. No es de extrañar que, con los números que está cosechando esta campaña, haga el salto a una liga grande.